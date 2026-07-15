Musik Iron Maiden verkaufen Verlags- und Masterrechte, um zukünftige Pläne ‚anzukurbeln‘

Bruce Dickinson - Avalon - Iron Maiden Run for Your Lives Tour - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 11:00 Uhr

Die Heavy-Metal-Band hat eine überraschende Vereinbarung mit der Investmentfirma Pophouse Entertainment getroffen.

Iron Maiden haben eine 50-prozentige Beteiligung an den Verlagsrechten und Master-Aufnahmen der Band sowie an den Rechten an ihrem Namen, Bild und ihrer Persönlichkeit verkauft.

Die Heavy-Metal-Ikonen haben mit der Investmentfirma Pophouse Entertainment, die von ABBA-Mitglied Björn Ulvaeus mitgegründet wurde, eine Vereinbarung über diese Vermögenswerte getroffen. Nach der Partnerschaft will das Unternehmen nun die zukünftigen Pläne der Gruppe beschleunigen.

Jessica Koravos, CEO von Pophouse – das auch die Musikrechte von Tina Turner, KISS und Cyndi Lauper besitzt – sagte gegenüber ‚Billboard‘: „Wir sind zu 50 Prozent Partner der Band, und der Plan ist, dass wir gemeinsam daran arbeiten, Maidens Pläne für die Zukunft anzukurbeln.“ Die Übernahme umfasst auch eine Beteiligung an den Rechten an dem ikonischen Ghul-Maskottchen Eddie, das die Band seit dem Album ‚Fear of the Dark‘ begleitet.

Koravos ergänzte: „Bei Pophouse denken wir immer über die visuelle Identität nach und … es gibt viele Möglichkeiten für eine umfassende Weltgestaltung – sowohl in Maidens Artwork als auch im Storytelling innerhalb der Songs.“ Das Heavy-Metal-Genre eigne sich möglicherweise für eine Umsetzung im Horror-Bereich. Zu den zukünftigen Projekten von Iron Maiden – bestehend aus Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Nicko McBrain und Janick Gers – und Pophouse gehört unter anderem ein Film über die ‚Run For Your Lives‘-Welttournee der Band sowie ein digitales Universum, das auf Eddie basiert.

Iron-Maiden-Manager Rod Smallwood erklärte in einer Stellungnahme: „Ich freue mich sehr über unsere Beziehung zu Pophouse und über die Möglichkeit, unsere vielen Pläne und Träume nun schneller zu verfolgen, umzusetzen und zu finanzieren, als wir es jemals für möglich gehalten hätten.“ Das Interesse an der Band sei noch nie größer gewesen. „Durch diese strategische Partnerschaft können die Fans sicher sein, dass für Maiden noch sehr viel mehr kommen wird – und Eddie wird herrschen, okay!“, versprach Smallwood. Koravos kennt die ‚Number of the Beast‘-Hitmacher bereits gut, da ihr Ehemann Stuart Galbraith – CEO der KMJ Entertainment Group – die jüngsten Eddfest-Shows der Band in Knebworth im Südosten Englands veranstaltet hat.