Musik Iron Maiden sind ihre Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame ‚ziemlich egal‘

Bruce Dickinson - Avalon - Iron Maiden Run for Your Lives Tour - 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.06.2026, 18:00 Uhr

Iron Maiden sind ihre Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame 'ziemlich egal'.

Steve Harris ist die Aufnahme von Iron Maiden in die Rock and Roll Hall of Fame nach eigenen Worten „nicht wirklich wichtig“.

Die legendäre Heavy-Metal-Band gehört zum Jahrgang 2026 der Hall of Fame, obwohl Sänger Bruce Dickinson in den vergangenen Jahren mehrfach deutlich gemacht hatte, dass ihn diese Ehrung nicht interessiert. Steve sagte dem ‚Metal Hammer‘-Magazin: „Nein, dazu gab es hier und da nur ein paar Kommentare von einzelnen Bandmitgliedern. Bruce hat dazu seine ganz klare Meinung, und das ist eben seine Ansicht.“ Zu seiner eigenen Haltung erklärte der Mitgründer und Bassist: „Mich hat das ehrlich gesagt nie besonders interessiert, weder in die eine noch in die andere Richtung. Für Auszeichnungen machen wir das alles schließlich nicht. Aber auf eine seltsame Art bin ich froh, dass es jetzt passiert ist. Dann hören die Amerikaner endlich auf, ständig davon anzufangen. Für mich gilt: Wenn dir etwas angeboten wird, sagst du: ‚Vielen Dank.‘ Aber habe ich deswegen schlaflose Nächte gehabt – ob wir aufgenommen werden oder nicht? Nein.“

Auch wenn die Ehrung für die Band keine große Bedeutung habe, freue sich Bruce darüber, dass viele Fans „sich für uns freuen“. Er sagte dem Magazin: „Ich kann nicht einmal die Energie aufbringen, mich darüber aufzuregen. Ich weiß es zu schätzen, dass sich viele Menschen für uns freuen. Das ist schön. Aber es ist nichts, worum wir uns große Gedanken machen.“

Iron Maiden befinden sich im November, wenn die Aufnahmezeremonie stattfindet, mit ihrer Run For Your Lives Tour in Australien und werden deshalb nicht persönlich anwesend sein. Steve ergänzte: „Ich gehe zu solchen Veranstaltungen ohnehin nicht. Ich war nicht einmal bei der kürzlichen Premiere mit rotem Teppich für die Dokumentation Burning Ambition. Das ist einfach nicht mein Ding.“

Auch eine Wiedervereinigung mit früheren Bandmitgliedern schloss er aus. Er sagte: „Nein. Das wäre einfach nur kitschig.“ Bruce stimmte ihm zu: „Solche Sachen lösen bei manchen Leuten zwar Begeisterung aus – nach dem Motto: ‚Was für ein großartiges Ereignis‘ –, aber musikalisch ist das meistens ein einziges Chaos.“