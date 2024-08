Sie lassen sich scheiden J.Lo und Ben Affleck sprachen schon in den Flitterwochen kaum?

Jennifer Lopez und Ben Affleck im März 2024 in New York - damals noch Arm im Arm. (wue/spot)

SpotOn News | 22.08.2024, 16:59 Uhr

Das Liebescomeback von Jennifer Lopez und Ben Affleck ist gescheitert. Am 20. August hat sie die Scheidung eingereicht. Probleme gab es offenbar schon während der Flitterwochen, wie ein Insider jetzt andeutet.

Nachdem sie fast 20 Jahre zuvor ihre Verlobung aufgelöst hatten, traten Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) im Sommer 2022 doch noch vor den Traualtar. Das Liebesglück des einstigen Hollywood-Traumpaares sollte jedoch nicht halten. Wie US-Medien kürzlich übereinstimmend berichteten, hat Lopez am 20. August die Scheidung eingereicht. Als Datum der Trennung gab sie demnach den 26. April 2024 an. Wie eine anonyme Quelle jetzt andeutet, hatte das Paar schon während der Flitterwochen offenbar erste Probleme.

Nur wenige Worte in den Flitterwochen?

Lopez und Affleck hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet, im August desselben Jahres folgte eine große und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Danach ging es für die Flitterwochen nach Italien, an den Comer See, wie damals veröffentlichte Paparazzi-Fotos zeigten. Das sorgte offenbar für schlechte Laune bei dem Hollywoodstar. Der Schauspieler war "unglücklich darüber, dass Paparazzi sie verfolgten", berichtet ein Insider der "Page Six". Er habe demnach damals so getan, als ob es für ihn überraschend gewesen sei, dass das Paar von Fotografen verfolgt wurde – obwohl sie ein internationaler Superstar ist und auch er seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods.

Wenn die beiden nicht gerade von Kameras beobachtet wurden, "sprachen sie in der Zeit, die die glücklichste ihres Lebens sein sollte, kaum miteinander", behauptet die anonyme Quelle. Er habe ihr "weisgemacht, dass er ein anderer Mensch ist, und das hat nicht lange gehalten". Nach dem stürmischen Liebescomeback habe Affleck begonnen, sich nach mehr Privatsphäre zu sehnen, behauptet eine weitere Quelle. Er habe demnach mit dem hohen Bekanntheitsgrad seiner Ehefrau Probleme gehabt.

Ursprünglich lernten sich Affleck und Lopez schon Anfang der 2000er Jahre kennen. Sie wurden damals zu einem der großen Traumpaare Hollywoods und bekamen den Pärchen-Spitznamen "Bennifer". Unter anderem der mediale Rummel soll aber dafür gesorgt haben, dass sie Anfang 2004 ihre Verlobung lösten und sich trennten. Nach anderen Beziehungen – und auch Ehen – gaben sie 2021 ihr Liebescomeback.