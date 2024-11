Musik Jack White geht auf große Welttournee

Jack White - Glastonbury 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.11.2024, 11:00 Uhr

Der White Stripes-Musiker hat aufregende Neuigkeiten für seine Fans.

Jack White hat eine große Welttournee zur Unterstützung seines neuen Albums ‚No Name‘ angekündigt.

Der White Stripes-Star ist bereits fleißig mit intimen Shows beschäftigt. Am Donnerstagabend (14. November) machte er Halt in Austin, Texas. Danach wird er in San Antonio und Mexiko-Stadt auftreten, bevor er die Tour mit einem Auftritt beim Clockenflap Music and Arts Festival in Hongkong offiziell eröffnet. Noch vor Weihnachten wird White in Vietnam, Australien und Neuseeland auftreten.

Die Welttournee wird dann von Februar bis Mai durch Nordamerika und Japan führen. Doch auch die europäischen Fans sollen nicht zu kurz kommen. In einem Instagram-Post wies der 49-Jährige sie an, auf weitere Infos zu warten. Im Verlauf des kommenden Jahres wird er also vermutlich auch nach Europa kommen.

White hat außerdem einen neuen Song namens ‚You Got Me Searching‘ veröffentlicht, um die Tour-Ankündigung zu markieren. Die Nordamerika-Tournee wird Konzerte in Chicago, Detroit, Nashville, Los Angeles sowie im kanadischen Vancouver beinhalten, bevor sie am 24. Mai in Troutdale, Oregon, endet.

Der Rocker hatte zuvor verraten, dass die Tournee bereits begonnen habe, bevor die meisten Termine bekannt gegeben wurden, nachdem er eine Reihe kleinerer Konzerte gespielt hatte. „Die Leute sagen immer, dass das ‚Pop-up-Shows‘ sind, die wir spielen. Nun, man kann sie nennen, wie man will, aber wir sind gerade auf Tour“, erklärte er auf Instagram. Whites neues Album ‚No Name‘ wurde im Juli veröffentlicht.