Musik Jack White: Sein neues ‚No Name‘-Album erscheint am Freitag

Jack White - Glastonbury 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.08.2024, 14:00 Uhr

Jack White wird in dieser Woche offiziell sein Album ‚No Name‘ herausbringen.

Der 49-jährige Musiker überraschte seine Fans und seinen eigenen PR-Agenten im letzten Monat damit, als Exemplare der Platte in den Filialen seiner Third Man Records-Läden in Detroit, London und Nashville auftauchten.

Und jetzt hat der Künstler angekündigt, dass seine LP am Freitag (2. August) in den allgemeinen Verkauf gehen wird. Vor dem offiziellen Verkaufstermin der neuen Platte am Donnerstag (1. August) werden die Plattenläden des Musikers eine blaue Indie-Vinyl-Edition des Albums verkaufen. In einer Pressemitteilung zu ‚No Name‘ heißt es: „Getreu seinen DIY-Wurzeln wurde dieses Album 2023 und 2024 von White in seinem Third Man Studio aufgenommen, produziert und gemischt, bei Third Man Pressing auf Vinyl gepresst und von Third Man Records herausgebracht. Mit der überraschenden Enthüllung von ‚No Name‘, die am 19. Juli in den Third Man-Läden als Geschenk bei jedem Kauf angeboten wurde, bewiesen die Fans, dass aus dem Grollen von etwas Geheimnisvollem die wunderbare Erfahrung einer Gemeinschaft werden kann, die die Aufregung und Energie von Musik und Kunst teilt. Third Man freut sich darauf, diese Musik und Mission heute einem größeren Publikum zugänglich machen zu können.” Der ehemalige White-Stripes-Star begeisterte seine Fans am Wochenende bei einem intimen Konzert in Nashville mit einer Auswahl der neuen Songs der Platte, die sein sechstes Solo-Album ist.