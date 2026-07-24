Stars Jacob Elordi brach sich bei Freak-Unfall beide Fersen

Jacob Elordi - Los Angeles Premiere of HBO's "Euphoria" Season 3 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.07.2026, 18:00 Uhr

Jacob Elordi brach sich Anfang dieses Jahres bei einem ungewöhnlichen Unfall beide Fersen.

Der 29-jährige ‚Wuthering Heights‘-Star musste seine Teilnahme als Jurymitglied bei den Filmfestspielen von Cannes im Mai wegen einer nicht näher bezeichneten Verletzung absagen. Nun hat der Schauspieler verraten, dass er sich in beiden Füßen Knochen gebrochen hatte.

Bei einem Auftritt in ‚Jimmy Kimmel Live!‘ erklärte er: „Ich habe mir Anfang dieses Jahres beide Fersen gebrochen. Reden wir nicht darüber. Es ist wie bei ‚Fight Club‘. Ich bin von irgendetwas heruntergesprungen.“ Jacob verriet weiter, dass er während der Dreharbeiten zur letzten Staffel seiner erfolgreichen Fernsehserie ‚Euphoria‘ einen Gips und einen sogenannten „Moon Boot“, also einen orthopädischen Stiefel, tragen musste. Dabei spiegelte die Kunst das echte Leben wider, denn auch seine Figur Nate erlitt eine schwere Fußverletzung. Der Schauspieler scherzte: „Ich trug gleichzeitig einen Gips und einen Moon Boot, als Nate die Zehen abgeschnitten wurden. Alle fanden es urkomisch und sagten: ‚Oh, Method Acting. Du hast Method Acting gemacht.‘ Und ich meinte nur: ‚Ja, ich habe mir den Zeh abgeschnitten.'“

Jacobs Figur Nate wird von Naz, gespielt von Jack Topalian, ein Zeh abgeschnitten. Dafür benutzten sie eine Zange, um einen künstlichen Zeh abzutrennen. Topalian sagte zuvor der Kolumne ‚Page Six‘ der ‚New York Post‘: „Meine Figur hat großen Spaß daran, ein bestimmtes Körperteil abzuschneiden. Die Zange, die sie mir gegeben haben, hat ziemlich scharfe Kanten. Deshalb musste ich sehr vorsichtig sein, denn an einer Stelle lege ich sie tatsächlich um Jakes Zeh. Wenn ich etwas zu fest zugedrückt hätte, hätte sie ihm buchstäblich den Zeh abgeschnitten. Aber alles ist gut gegangen! Es gab keine Pannen und keine Unfälle.“

Jacob hatte zuvor eingeräumt, dass er sich während der Dreharbeiten zu ‚Wuthering Heights‘ aufgrund eines Missgeschicks unter der Dusche eine schwere Rückenverletzung zugezogen hatte. Er sagte dem Magazin ‚Esquire‘: „Die ganze Geschichte ist die, dass ich bei den Dreharbeiten zu ‚Frankenstein‘ ständig so viel Make-up an den Fingern und Füßen hatte. Ich ließ es während der gesamten Dreharbeiten drauf, weil ich keine Lust hatte, alles abzuwaschen.“ Als Heathcliff in ‚Wuthering Heights‘ war er stattdessen mit Krätze und Schmutz bedeckt, und dachte sich, dass er das gleiche Prozedere nicht noch einmal wiederholen wolle. „Ich dachte: ‚Das mache ich nicht noch einmal. Ich werde meine Füße jeden Abend richtig reinigen und am nächsten Tag frisch zur Arbeit kommen.‘ Also wollte ich meine Füße reinigen, lehnte mich zurück und verbrannte mir den Rücken am heißen Drehknopf. Ich sprang schreiend auf, und die Haut an meinem Rücken wurde aufgerissen. Als ich am Montag zur Arbeit kam, hatte ich eine Verbrennung zweiten Grades.“