Stars Jacob Elordi: Er verlor extrem viel Gewicht für seine ‚The Narrow Road to the Deep North‘-Rolle

Jacob Elordi - Headshot - Photo by Jon Kopaloff/FilmMagic for HBO) - Bafta Rising Star BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.02.2025, 16:00 Uhr

Der Star nahm Strapazen für die Rolle eines Armee-Arztes in Kauf.

Die Serie ‚The Narrow Road to the Deep North‘ machte zuletzt auf der Berlinale Furore.

Im Interview verriet Hauptdarsteller Jacob Elordi, welche Strapazen er für die Rolle eines Armee-Arztes in Kauf nahm.

Elordi wurde mit ‚Euphoria‘ zum Superstar, mit ‚Priscilla‘ bewies er endgültig seine Vielseitigkeit – und nun kehrt er mit der neuen Serie ‚The Narrow Road to the Deep North‘ (ab Sommer beim Streaming-Dienst WOW) in seine Heimat Australien zurück. Die dramatische Adaption des preisgekrönten Romans von Richard Flanagan, die bei der diesjährigen Berlinale ihre Weltpremiere feierte, erzählt eine bewegende Geschichte über Liebe, Krieg und Überleben. Für den Darsteller war das Projekt eine Herzensangelegenheit – nicht nur wegen der emotionalen Geschichte, sondern vor allem wegen des Regisseurs Justin Kurzel (‚Snowtown‘, ‚Macbeth‘). „Justin schickte mir einen Brief und fragte, ob ich Interesse hätte, mit ihm zusammenzuarbeiten“, erzählte Elordi im aktuellen Gespräch mit der Agentur teleschau. Obwohl Jacob inzwischen zu den gefragtesten jungen Schauspielern gehört, trifft er seine Rollenwahl nicht nach klassischen Hollywood-Kriterien. Gegenüber teleschau ergänzte er, dass ihm die Dreharbeiten jedoch nicht nur emotional, sondern auch körperlich einiges abverlangten. Über die extreme Gewichtsabnahme sagte Jacob dennoch überraschend: „Es war eine fast beruhigende Erfahrung, das mit den anderen Jungs gemeinsam zu durchleben. Es war nicht nur eine Qual – es war fast friedlich.“ Gerade aus diesem Grund bezeichnete der 27-Jährige die Erfahrung als eine der intensivsten seines Lebens: „Ich bin einfach dankbar, das mit den anderen Darstellern und Justin geteilt zu haben. Es war wirklich eine wunderschöne Erfahrung.“