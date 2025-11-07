Film Jacob Elordi kritisiert ‚prüde‘ Reaktion auf die Badewannen-Szene in ‚Saltburn‘

Bang Showbiz | 07.11.2025, 11:00 Uhr

Jacob Elordi hat die Zuschauer für ihre „prüde“ Reaktion auf die Badewannen-Szene in ‚Saltburn‘ scharf kritisiert.

In der Szene sieht man, wie Oliver Quick (Barry Keoghan) Badewasser trinkt, nachdem er Felix Catton (Elordi) heimlich beim Masturbieren in der Badewanne beobachtet hat – und dieser Moment sorgte für viel Gesprächsstoff, wobei einige Zuschauer schockiert reagierten. In dem Podcast ‚Awardist‘ von ‚Entertainment Weekly‘ sagte der 28-jährige Elordi: „Ich glaube ehrlich gesagt, es zeigt mir einfach, wie prüde wir eigentlich sind. Wenn ich mir das ansehe, denke ich, es gibt in der Filmgeschichte weitaus extremere Dinge, die ich gesehen habe – weitaus explizitere.“ Der Schauspieler, der nach eigenen Worten schon „weitaus beunruhigendere“ Szenen in Filmen erlebt hat, kann nicht verstehen, warum Zuschauer nicht ebenso reagieren, wenn es um Szenen mit verstörender Gewalt geht. Elordi fügte hinzu: „Es gibt weitaus beunruhigendere Dinge in den zehn meistgestreamten Neuverfilmungen von True-Crime-Dokumentationen auf jeder Streaming-Plattform. Ich finde das viel alarmierender – diese Art von schrecklicher Freude, die wir alle empfinden, wenn wir sehen, wie Kinder verstümmelt werden. Das fand ich interessant.“

‚Saltburn‘ ist ein Film über den Oxford-Studenten Oliver, der von seinem reichen und aristokratischen Kommilitonen Felix besessen wird. Der Streifen wurde von Emerald Fennell inszeniert. Fennell (40) sprach 2023 gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ über die Badewannen-Szene: „Die Badewanne war das erste, das erste Bild, das mir in den Sinn kam. Es war ein Junge, der sagte: ‚Ich war nicht in ihn verliebt‘ und derselbe Junge, der den Boden einer Badewanne ableckt. Das war für mich das Zentrum des Films – dieser unzuverlässige Erzähler, jemand, der eindeutig im Griff extremer Begierde ist und der sich dessen noch nicht gestellt hat oder gezwungen war, einen anderen Weg zu finden, damit umzugehen oder es zu erklären.“

Und die Sequenz löste eine ungewöhnliche Reaktion beim 52-jährigen Kameramann von ‚Saltburn‘, Linus Sandgren, aus, den Fennell als „den am schwersten zu schockierenden Menschen“ beschreibt, den sie je getroffen hat. Fennell sagte: „Die Schweden sind bekanntlich sehr offen. Sie reden über alles. Und als Barry anfing, den Abflussrand zu lecken, quietschte Linus wie ein kleines Mädchen und wir mussten das herausschneiden.“