Jacob Elordi - October 2025 - Avalon - Frankenstein LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2025, 11:00 Uhr

Jacob Elordi fühlte sich bei seiner Arbeit an ‚Frankenstein‘ nicht „gequält“.

Der 28-jährige Schauspieler übernimmt die Rolle des Monsters in Netflix‘ neuer Adaption von Mary Shelleys Klassiker und lobte Regisseur Guillermo del Toro dafür, dass er den Darstellern am Set einen „sicheren Raum“ geschaffen habe.

Elordi sagte gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ bei der Premiere des Films in Los Angeles: „Ab einem bestimmten Punkt, wenn man die Prothesen trägt, verlangt es irgendwie von einem, dass man die Kreatur ist, und man muss sich sehr auf die Rolle konzentrieren. Aber gleichzeitig hat Guillermo ein so freies Set geschaffen – ich hasse es, wenn Leute das sagen, aber er hat wirklich einen sicheren Raum geschaffen, sodass es kreativ sehr befreiend war, an diesem Set zu sein.“ Der ‚Saltburn‘-Star fügte hinzu: „Es war nicht so, wie man sich das unter Method Acting vorstellt, wo man gequält wird und leidet und alle anderen leiden, damit man eine gute Leistung bringen kann. Es war ein bisschen anders.“

Der Film ist die Verwirklichung eines Herzensprojekts für Guillermo del Toro, der schon seit vielen Jahren einen Frankenstein-Film drehen wollte, und er erklärte, dass er nun, da der Film fertig ist, gemischte Gefühle habe. „Es ist gleichzeitig eine Art postpartale Depression und eine Feier“, so der mexikanische Filmemacher.