Stars Jacob Elordi: Von Heath Ledger inspiriert

Jacob Elordi - October 2025 - Avalon - Frankenstein LA Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.12.2025, 09:00 Uhr

Jacob Elordi wurde von Heath Ledger zum Schauspielern inspiriert.

Der 28-jährige Schauspieler hat sich in den letzten Jahren zu einem der gefragtesten Stars Hollywoods entwickelt, und Elordi hat nun verraten, wer ihn dazu inspiriert hat, eine Karriere in der Filmindustrie anzustreben.

Er erzählte ‚Variety‘: „Als Kind war ich ziemlich laut, was ja bei allen Schauspielern so ist. Sie wussten nicht, was sie mit mir anfangen sollten. Es gab eine Lehrerin in der Schule, Mrs. McMahon, die beschloss, mich als Katze in dem Musical ‚The Cat in the Hat‘ zu besetzen.“ Der Australier erinnerte sich auch daran, dass er sich von Heath Ledger inspiriert fühlte, der im Januar 2008 im Alter von 28 Jahren verstorben war. „Sobald ich mit dem großen Hut auf dem Kopf sang und tanzte, wusste ich, dass ich genau das machen wollte. Als ich etwa 12 Jahre alt war, sah ich Heath Ledger in ‚The Dark Knight‘. Ich erfuhr, dass er aus Australien stammte, und da begann ich zu begreifen, dass dies eine realistische Option für mich sein könnte“, so Elordi.

Unterdessen gestand Elordi kürzlich, dass er während der Dreharbeiten zu ‚Frankenstein‘ „Momente großer Qual“ erlebt habe. Der Schauspieler musste in relativ kurzer Zeit erheblich an Gewicht verlieren, um in dem von Guillermo del Toro inszenierten Film mitspielen zu können, und Jacob gibt zu, dass ihm diese Anstrengungen sehr zugesetzt haben.