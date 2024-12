Musik Jade Thirlwall: Start ihrer Solokarriere war nicht einfach

Jade Thirlwall at Rolling Stone UK Awards 2024 - Getty - London - November - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.12.2024, 09:00 Uhr

Jade Thirlwall sagte, dass sie anfangs Schwierigkeiten damit hatte, ihr Solo-Material zu schreiben, da sie zuvor so viel Zeit damit verbrachte, Songs für Little Mix zu schreiben.

Die 31-jährige Sängerin hatte ihre Solokarriere mit den beiden Singles ,Angel Of My Dreams‘ und ,Fantasy‘ gestartet und ihr Debütalbum soll im nächsten Jahr herauskommen.

Die Künstlerin verriet in einem Gespräch mit dem ,Rolling Stone‘-Magazin: „Ich habe lange gebraucht, um herausfinden zu können, wie ich keinen Little-Mix-Song schreiben kann, da ich ein Jahrzehnt lang gar nichts anderes gemacht habe.“ Jades Plattenlabel-Bosse sagten zu ihr, dass sie sich Zeit lassen könne, um ihr erstes Album als Solokünstlerin aufzunehmen: „Im Nachhinein war ich total verunsichert, ohne die Band zu existieren, und dachte, ich müsste auf den Hype aufspringen, dass wir uns gerade aufgelöst haben. Wenn ich es damals veröffentlicht hätte, wäre ich nervös gewesen und hätte mich selbst so sehr unter Druck gesetzt, so groß zu werden wie [Little Mix].“ Der Star fügte hinzu: „Ich habe Little Mix schon immer mit meiner Weiblichkeit in Verbindung gebracht, da ich mein ganzes Erwachsenenleben über mit den Mädchen verbrachte. Ich habe nicht gewusst, wie ich eine Frau mit eigenen Rechten sein sollte. Als wir aufhörten, war ich verloren, weil ich mir dachte: ‚Verdammt, jede Entscheidung, die ich im letzten Jahrzehnt getroffen habe, ist nicht meine eigene gewesen.’“