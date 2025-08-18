Musik Jade Thirlwall wünscht sich, Jesy Nelsons Little Mix-Ausstieg wäre ‚anders gehandhabt‘ worden

Jade Thirlwall - Capital Summertime Ball 2025 - Tina Korhonen/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2025, 14:00 Uhr

Die Popsängerin bezeichnet den Band-Exit von Jesy Nelson rückblickend als "unglaublich schmerzhaft".

Jade Thirlwall wünscht sich, dass Jesy Nelsons Ausstieg aus Little Mix „anders gehandhabt worden wäre“, weil er „unglaublich schmerzhaft“ war.

Die britische Girlgroup wurde zu einem Trio, als Jesy die Band 2020 verließ, um sich auf ihre psychische Gesundheit zu konzentrieren. Jade gab nun zu, dass ihr Ausstieg für die verbleibenden Bandmitglieder schwer zu verkraften war und es viel „Therapie“ gebraucht hat, um darüber hinwegzukommen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚The Guardian‘ gestand die Sängerin: „Es war unglaublich schmerzhaft. Für uns alle war das der schlimmste Teil und es hat viel Verständnis, Therapie und all diese Dinge gebraucht, um herauszufinden, wie so etwas passieren kann, wenn man jemandem so viel Zeit und Liebe gewidmet hat.“

Jade fügte hinzu: „Mein größter Wunsch für diese ganze Zeit ist, dass es anders gehandhabt worden wäre. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass wir alle zusammensitzen und darüber reden.“ Sie alle hätten Jesy „wie Familie geliebt“. Rückblickend sagte die 32-Jährige: „Es ging nicht nur um Arbeit. Wir wollten sie alle beschützen, weil wir das Trauma verstanden, das sie durchgemacht hatte. Ich denke, wir haben es so gut gehandhabt, wie wir konnten.“

Trotzdem entwickelten sich die Musikerinnen auseinander. „Offensichtlich sprechen wir nicht mehr miteinander und es sind Dinge passiert, die meiner Meinung nach nicht hätten passieren sollen, aber ich will Jesy immer noch auf gewisse Weise beschützen“, erklärte Jade.

Bereits vor Jesys Ausstieg habe die Band eine schwere Zeit durchgemacht. „Niemand versteht vollständig, wie komplex das Ganze war – es ging nicht nur darum, dass jemand gehen wollte. Im letzten Jahr haben sich zahlreiche Dinge aufgebaut und tief in meinem Inneren wusste ich, dass es passieren würde. Ich hätte nur gewünscht, dass es auf eine… bessere Weise passiert wäre“, gestand die ‚Angel Of My Dreams‘-Interpretin.