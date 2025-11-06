Film James Cameron: Er glaubte nicht an ‚Predator: Badlands‘, wie Regisseur Dan Trachtenberg enthüllt

Predator Badlands - 20th Century Studios BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 18:28 Uhr

James Cameron glaubte zunächst nicht, dass ‚Predator: Badlands‘ funktionieren würde, wie Regisseur Dan Trachtenberg verraten hat.

Der 44-jährige Filmemacher hatte sich an den ‚Avatar‘-Regisseur (71) gewandt, um die Reihe mit seinem Science-Fiction-Film in eine neue Richtung zu lenken – mit einem Yautja als Hauptfigur statt als Gegenspieler. Und obwohl Cameron die Idee anfangs nicht mochte, änderte er seine Meinung, nachdem er ‚Predator: Badlands‘ gesehen hatte.

„Ich betrachte mich als unglaublich gesegnet, und das liegt wahrscheinlich größtenteils daran, dass wir beide Filme mit denselben Mitarbeitern bei 20th Century machen“, sagte Trachtenberg im Gespräch mit dem ‚Hollywood Reporter‘. „Cameron hat ‚Prey‘ gesehen und geliebt, und so standen wir in Kontakt. Und als ich nach Neuseeland ging, um mit den Vorbereitungen für ‚Badlands‘ zu beginnen, lud er mich ein, nach Wellington zu kommen, um zu sehen, woran er dort arbeitete.“ Er verbrachte also einige Zeit mit ihm am Set und im Schneideraum von ‚Avatar: Fire and Ash‘, wo er seinem Kollegen im Schneideraum auch von dem „verrückten Ding“ erzählte, das er machte, und von „der verrückten Art“, wie er es machte.

„Und dass es für die Reihe, aber auch für mich als Filmemacher, etwas ganz Neues sein würde. Dann fuhren wir getrennt zum Abendessen, und als er hereinkam und sich setzte, sagte er: ‚Ich habe gerade über das nachgedacht, was du machst, und ich glaube, es wird funktionieren.‘ Dieser Wind in meinen Segeln trug mich zurück nach Auckland, um meinem Team davon zu erzählen.“ Der Segen von Cameron – der sich schon mit scheinbar unmöglichen Projekten befasst und sie erfolgreich umgesetzt hatte – war für Trachtenberg „absolut unglaublich“.

Aber obwohl Cameron von ‚Predator: Badlands‘ beeindruckt war, gab der ‚Terminator‘-Regisseur später gegenüber Trachtenberg zu, dass er anfangs Zweifel gehabt habe. Trachtenberg fuhr fort: „Wir haben ihm den Rohschnitt gezeigt, als er noch nicht ganz fertig war. Also sah er den Film vor ein paar Monaten und sagte: ‚Ich muss ehrlich sein: Als ich zum ersten Mal hörte, was du vorhast, dachte ich nicht, dass das funktionieren wird. Aber verdammt, du hast es geschafft.'“