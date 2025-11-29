Film James Cameron hätte ‚Jurassic Park‘ ‚zu furchterregend‘ gemacht

Bang Showbiz | 29.11.2025, 13:00 Uhr

James Cameron hätte ‚Jurassic Park‘ wie „Aliens mit Dinosauriern“ gemacht.

Der ‚Terminator‘-Regisseur war im Rennen um die Regie der Verfilmung von Michael Crichtons Roman, verlor den Job jedoch an Steven Spielberg. Nun hat Cameron verraten, dass er zunächst am Boden zerstört war, die Chance verpasst zu haben – später aber erkannte, dass er nicht der richtige Regisseur für diesen Film gewesen wäre. Er erklärte dem ‚Empire‘-Magazin: „Ich bekam ‚Jurassic Park‘ – den Crichton-Roman – zugeschickt. Er kam an einem Freitagnachmittag an, und am Samstag war ich schon zur Hälfte durch.“ Insbesondere die Szene im Buch, in der die Kinder im Jeep sitzen, der sich überschlägt, als der Tyrannosaurus kommt und an der Windschutzscheibe leckt, weil er sie riechen kann, habe es Cameron damals angetan. „Ich kam zu dieser Szene und dachte: ‚Diesen Film mache ich'“, erinnert er sich. „Also rief ich den Agenten an und sagte: ‚Ich kaufe das Buch!‘ Und er sagte: ‚Zu spät, Steven Spielberg hat es gerade bekommen.'“

Cameron gab zu, dass er heute froh ist, nicht auf dem Regiestuhl gelandet zu sein, weil er den Film viel düsterer und ab 18 gemacht hätte. Er fügte hinzu: „Als ich den Film sah, merkte ich: Er [Spielberg] war der richtige Mann dafür. Nicht ich, denn ich hätte ihn zu furchterregend gemacht. Er wäre ab 18 gewesen. Es wäre ‚Aliens‘ mit Dinosauriern geworden.“

In der Frage-und-Antwort-Runde mit dem Magazin sprach Cameron auch über seinen Sci-Fi-Klassiker ‚Aliens‘ von 1986 – die Fortsetzung zu ‚Alien‘ (1979) von Ridley Scott – und enthüllte, dass er anfangs unglücklich mit den produzierten Soundeffekten war. Cameron erklärte, dass er von vorne begann und viele der Geräusche letztendlich in seinem Wohnzimmer machte. Er sagte: „Wir räumten alle Möbel aus dem Wohnzimmer des kleinen Hauses, das ich in der Nähe der Pinewood Studios gemietet hatte, und stellten Synthesizer auf. Ich blies über den Rand einer Bierflasche, um diesen seltsamen, unheimlichen Wind zu erzeugen, der in der verlassenen Kolonie zu hören ist. Und ich steckte das Mikrofon tief in meinen Hals und machte [faucht] für die Alien-Queen – ich kann es heute nicht mehr so gut wie damals!“