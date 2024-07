Film James Gunn: ‚Für immer dankbar‘ für ‚Superman‘-Dreharbeiten

James Gunn - APR 23 - Disneyland Paris for Guardians of the Galaxy 3 European Gala Event BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2024, 16:00 Uhr

James Gunn verriet, dass er „für immer dankbar“ für die „Güte und Freundlichkeit und Liebe“ sei, die er bei den Dreharbeiten zu seinem neuen ‚Superman‘-Film erfuhr.

Der Filmemacher erzählte, dass er die Arbeit an dem Projekt, in dem David Corenswet als Superman/Clark Kent und Nicholas Hoult als Lex Luther zu sehen sind, abgeschlossen habe.

In einer emotionalen Nachricht auf seinem Account auf Instagram drückte Gunn seine Dankbarkeit für die „Reise“ aus und schrieb: „Und das war’s. Gott segne unsere Besetzung und Crew, deren Engagement, Kreativität und harte Arbeit dieses Projekt zum Leben erweckten. Ich nahm mir vor, einen Film über einen guten Mann in einer Welt zu drehen, in der es nicht immer so gut ist. Und die Güte und Freundlichkeit und Liebe, die ich täglich am Set erlebte, haben mich inspiriert und mich weitergebracht, als ich mich zu erschöpft gefühlt habe, um alleine weiterzumachen. Ich danke euch allen von ganzem Herzen. Es ist mir eine Ehre gewesen.” Der Regisseur fügte hinzu: „Das Ziel war Superman, aber die Reise bestand aus der Mühe und dem Lachen und den Emotionen und Ideen und der Magie, die wir am Set miteinander teilten – und dafür bin ich auf ewig dankbar.” Fahim Fazli, der zum ‚Superman‘-Cast gehört, kommentierte den Beitrag des Regisseurs, um ihm für all seine harte Arbeit zu danken.