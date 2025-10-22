Film James Gunn gibt Update zu ‚Constantine 2‘

Keanu Reeves - Ballerina - World Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.10.2025, 11:00 Uhr

James Gunn gibt Update zu 'Constantine 2' nach Gesprächen mit Keanu Reeves.

James Gunn hat bestätigt, dass er mit Keanu Reeves über Pläne für ‚Constantine 2‘ gesprochen hat.

Der Co-Chef von ‚DC Studios‘ gab ein Update zu einem möglichen Nachfolger des ursprünglichen Comic-Horrorfilms von 2005. Reeves hatte zuvor verraten, dass er seit Jahren Ideen für eine Fortsetzung vorgeschlagen hat. Gunn sagte im ‚BobaTalks‘-Podcast: „Ich habe hin und wieder darüber gesprochen. Ich habe auch mit Keanu darüber gesprochen. Aber ich habe noch kein Drehbuch gelesen.“

Anfang dieses Jahres hatte der 61-jährige Schauspieler eingeräumt, dass es seit über einem Jahrzehnt Versuche gibt, eine Fortsetzung zu realisieren. Er sagte dem Magazin ‚Inverse‘: „Wir, also [Regisseur] Francis Lawrence und ich, versuchen, diesen Film seit über zehn Jahren zu machen. Wir haben kürzlich eine Geschichte ausgearbeitet und sie DC Studios vorgestellt und sie sagten: ‚Okay.‘ Also werden wir versuchen, ein Drehbuch zu schreiben.“

Der ursprüngliche Film ‚Constantine‘ erzählt die Geschichte des titelgebenden Exorzisten und Dämonologen John Constantine, der einer LAPD-Polizistin (gespielt von Rachel Weisz) hilft, den mysteriösen Selbstmord ihrer Zwillingsschwester aufzuklären. Dabei entdeckt er, dass gefallene Engel aus der Hölle versuchen, in die Menschenwelt einzudringen. Regisseur Francis Lawrence hatte bereits angedeutet, dass eine Fortsetzung „näher denn je“ sei, und betont, dass sie eine „großartige Idee“ für den Film hätten. Er sagte zu ‚Collider‘: „Wir haben im Laufe der Jahre viele Comics durchgearbeitet und uns verschiedene Dinge angesehen.“ Trotz dieser positiven Signale behauptete Peter Stormare, der im Originalfilm Lucifer spielte, dass Reeves bislang unzufrieden mit den Drehbüchern sei. In einem Gespräch mit ‚The Direct‘ sagte der 71-Jährige: „Es ist ein ständiges Hin und Her, weil ich glaube, Keanu, den ich ziemlich gut kenne, ist nicht besonders glücklich mit den Drehbüchern und generell mit dem, was aus den Studios kommt.“