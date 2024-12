Film James Gunn: Lex Luthor soll „imposant“ werden

James Gunn - Marvel Comic-Con - San Diego Convention Center - July 23rd 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.12.2024, 16:00 Uhr

James Gunn hat versprochen, dass Lex Luthor in ‚Superman‘ ein „imposanter“ Bösewicht sein wird.

Der 58-jährige Regisseur hat versprochen, dass sein kommender Superhelden-Blockbuster – mit David Corenswet in der Titelrolle an der Seite von Nicholas Hoult als seinem Erzfeind – anders sein wird als frühere Geschichten über den Comic-Helden. Er habe einen Bösewicht entwickelt, der wirklich beängstigend sei und die Fans um Supermans Schicksal fürchten lassen werde.

Im Podcast ‚Happy Sad Confused‘ sagte James: „Ich glaube nicht, dass wir jemals den Lex gesehen haben, der Nick ist. Nick ist… Er ist imposant. Du denkst: ‚Oh, verdammt, armer Superman.‘ Das ist etwas, was wir nie sehen, und nicht im Film. Manchmal denkt man in den Comics: ‚Oh, Superman ist erledigt, weil Lex so schlau und gut in dem ist, was er tut. Aber in den Filmen denkst du: ‚Lex wird gleich erledigt sein.‘ Du siehst jetzt, wo Lex ist. Er ist nicht die Person, die du gegen dich haben willst.“

Der Filmemacher gab auch zu, dass er sich bei der Produktion des Films weiter vom Silbernen Zeitalter inspirieren ließ, in dem Supermans Kräfte scheinbar keine Grenzen hatten. Er deutete an: „Ich glaube nicht, dass wir jemals die großen Science-Fiction-Superman-Aspekte des Silbernen Zeitalters gesehen haben, die wir in unserem Film haben. Und wir haben noch nie gesehen… Ach, wisst ihr, ihr werdet es sehen, wenn der Film rauskommt, aber wir haben diesen speziellen Teil von Supermans Leben noch nie gesehen.“