Film James Gunn weist ‚unsinnige‘ Behauptungen über ‚Superman‘ zurück

James Gunn - The Flash premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2025, 14:00 Uhr

Der Regisseur räumt mit dem Gerücht auf, dass der Blockbuster mindestens 700 Millionen Dollar einspielen müsse.

James Gunns neuer ‚Superman‘-Film ist „nicht das riskanteste Unterfangen der Welt“.

Der Filmemacher – der außerdem CEO von DC Studios ist – schrieb und inszenierte den neuen Blockbuster, betonte aber, dass es sich für DC dabei nicht um ein gewagtes Projekt handele.

Im Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin erklärte der 58-Jährige: „Es ist nicht das riskanteste Unterfangen der Welt. Steht etwas auf dem Spiel? Ja, aber nicht so viel, wie die Leute denken.“

Gunn wies Spekulationen zurück, wonach der neue Film – in dem David Corenswet und Rachel Brosnahan die Hauptrollen spielen – mindestens 700 Millionen Dollar einspielen müsse, um als Erfolg zu gelten. Der Regisseur deutete an, dass es DC Studios gut gehen werde, egal wie ‚Superman‘ an den Kinokassen abschneidet. Gunn – der zuvor Filme wie ‚Guardians of the Galaxy‘ und ‚Slither‘ drehte – sagte: „Die Leute hören diese Zahlen und glauben, der Film sei nur dann erfolgreich, wenn er 700 Millionen oder so einspielt. Das ist einfach völliger Unsinn. Es muss nicht so ein riesiges Ding sein, wie alle behaupten.“

Anfang des Jahres hatte sich der Regisseur optimistisch in Bezug auf seinen neuesten Film gezeigt. Bei einem DC-Presseevent sprach er im Interview mit ‚The Hollywood Reporter‘ über Hauptdarsteller David Corenswet und erläuterte: „Ich denke, er ist der richtige Superman, weil er für etwas steht, das stabil ist – für grundlegende menschliche Werte, grundlegende Integrität, den Glauben daran, andere zu beschützen, die Schwachen zu verteidigen, gut zu Menschen zu sein und ehrlich zu sein.“ Die Menschen würden derzeit „nach Helden suchen“ sowie nach Leuten, „die gut und anständig sind“. Superman sei „genau das“, erklärte Gunn.