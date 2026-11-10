Film James Stewarts Tochter enthüllt: Darum beendete der Hollywood-Star seine Schauspielkarriere

Its a Wonderful Life - James Stewart and Henry Travers 1946 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2026, 18:00 Uhr

James Stewarts Tochter enthüllt: Darum beendete der Hollywood-Star seine Schauspielkarriere.

James Stewart gehörte zu den ganz Großen Hollywoods.

Mit Filmen wie ‚Ist das Leben nicht schön?‘ und ‚Mr. Smith geht nach Washington‘ schrieb er Kinogeschichte. Doch einige Jahre vor seinem Tod im Jahr 1997 zog sich der Schauspieler aus dem Filmgeschäft zurück. Jetzt hat seine Tochter Kelly Stewart-Harcourt den bislang wenig bekannten Grund dafür verraten: Ihr Vater litt unter erheblichen Hörproblemen.

Der Schauspieler, der 1997 im Alter von 89 Jahren starb, übernahm seine letzte Rolle 1991. Damals lieh er einer Figur im Animationsfilm ‚Feivel, der Mauswanderer im Wilden Westen‘ seine Stimme. Anschließend beendete er seine Karriere. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ erklärte seine Tochter, dass ihr Vater zunehmend Schwierigkeiten mit seinem Gehör gehabt habe. „Er wurde langsamer. Was ihn wirklich belastete, war die Tatsache, dass er nicht mehr richtig hören konnte. Sein Hörvermögen war ausgesprochen schlecht“, berichtete Kelly.

Zwar gab es bereits in den 1980er-Jahren Hörgeräte, doch die damaligen Modelle waren für den Schauspieler offenbar keine praktikable Hilfe. Sie seien viel zu groß gewesen, um sie während der Dreharbeiten zu tragen, erklärte seine Tochter. „Damals waren Hörgeräte riesige Plastikgeräte. Deshalb konnte er sie am Filmset nicht benutzen“, erinnerte sie sich. Ihr Vater habe außerdem keine Sonderbehandlung gewollt, nur damit er Gespräche besser verstehen konnte. „Ich glaube, dass seine Schwerhörigkeit dazu geführt hat, dass es für ihn immer weniger reizvoll wurde, neue Rollen anzunehmen.“

Unterdessen wird Stewarts Leben im neuen Biopic ‚Jimmy‘ auf die Leinwand gebracht. KJ Apa übernimmt darin die Hauptrolle. Der Film konzentriert sich auf eine entscheidende Phase im Leben des Hollywoodstars: die Zeit zwischen seinem Oscar-Gewinn als bester Hauptdarsteller für ‚Die Nacht vor der Hochzeit‘ im Jahr 1941 und seinem Eintritt in den Militärdienst während des Zweiten Weltkriegs. Kelly Stewart-Harcourt räumte ein, zunächst skeptisch gewesen zu sein, als sie von der Besetzung erfuhr. Schließlich habe ihr Vater eine unverwechselbare Sprechweise gehabt. Umso mehr habe sie KJ Apas Darstellung überzeugt. „Man möchte schließlich nicht zwei Stunden lang jemandem dabei zuhören, wie er Jimmy Stewart nachahmt. KJ hingegen bringt ihn zum Leben, ohne ihn einfach zu imitieren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass man jemanden hätte finden können, der besser für diese Rolle geeignet ist.“

Regisseur Aaron Burns verriet gegenüber ‚Christianity Today‘, dass ihn ein Artikel inspiriert habe, den Stewart einst für das Magazin ‚Guideposts‘ verfasst hatte. Darin blickte der Schauspieler auf ‚Ist das Leben nicht schön?‘ zurück: den ersten Film, den er nach seinem Einsatz im Zweiten Weltkrieg drehte. Die Arbeit daran sei für ihn der Beginn einer inneren und spirituellen Heilung gewesen. Burns habe Stewart zuvor vor allem als sympathischen Filmhelden gekannt. Erst später habe er erfahren, dass der Schauspieler tatsächlich im Krieg gedient hatte. „Ich wusste nicht, dass er im Krieg gewesen war. Das war für mich eine echte Überraschung. Jimmy war eben nicht nur jemand, der auf der Leinwand einen guten Menschen spielte.“