Stars William Shatner nimmt mit bewegenden Worten Abschied von Sir Patrick Stewart

Sir Patrick Stewart - TCL Chinese Theatre - Foot and hand print ceremony - January 13 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2026, 08:00 Uhr

William Shatner nimmt mit bewegenden Worten Abschied von Sir Patrick Stewart.

Der Tod von Sir Patrick Stewart hat in Hollywood große Trauer ausgelöst.

Der britische Schauspieler, der als Captain Jean-Luc Picard in der legendären ‚Star Trek‘-Reihe berühmt wurde, starb im Alter von 86 Jahren. Auch sein Schauspielkollege William Shatner meldete sich inzwischen zu Wort und würdigte den Verstorbenen mit sehr persönlichen Worten. Der 95-jährige Shatner, der selbst als Captain James T. Kirk Fernsehgeschichte schrieb, veröffentlichte auf der Plattform X eine emotionale Nachricht. Darin erinnerte er an Stewart nicht nur als herausragenden Künstler, sondern auch als geschätzten Freund und Kollegen. „Sir Patrick Stewart war ein Freund, ein Kollege und ein großartiger Schauspieler. Ob auf der Theaterbühne oder auf der Brücke der Enterprise: Er brachte Intelligenz, Anmut und ein tiefes Verständnis für Menschlichkeit in alles ein, was er tat.“

Auch die Bedeutung seiner berühmtesten Serienfigur hob Shatner hervor. Captain Picard habe ebenso wie sein Darsteller für die besten Eigenschaften der Menschheit gestanden. „Ich empfand große Zuneigung und Bewunderung für ihn und seine Arbeit“, schrieb der Schauspieler. Seine Gedanken seien bei Stewarts Ehefrau Sunny und dessen Familie. Er werde schmerzlich vermisst werden.

Neben seiner Paraderolle bei ‚Star Trek‘ prägte Stewart auch das ‚X-Men‘-Universum. Als Professor Charles Xavier begeisterte er über viele Jahre hinweg ein Millionenpublikum. Nach seinem Tod veröffentlichte deshalb auch Marvel Studios eine Würdigung. Das Filmstudio zeigte sich tief betroffen und erinnerte an Stewarts außergewöhnliche Interpretation des Mutanten. Er habe der Figur mit Intelligenz, Würde und Menschlichkeit Leben eingehaucht und damit Generationen von Fans geprägt. Besonders hervorgehoben wurden seine Auftritte in ‚X-Men‘, ‚Logan‘ und dem kommenden Marvel-Projekt ‚Avengers: Doomsday‘. „Er war ein außergewöhnliches Talent, ein großzügiger Kollege und ein wahrer Gentleman“, hieß es in der Mitteilung. Das Mitgefühl des Studios gelte seiner Frau Sunny, seinen Kindern, Freunden und den zahlreichen Fans auf der ganzen Welt.

Die Familie hatte den Tod des Schauspielers zuvor über seine Social-Media-Kanäle bekannt gegeben. Stewart sei in seinem Haus in Los Angeles im Beisein seiner Ehefrau gestorben. Zuvor hatte er mit Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz gelebt. In der Erklärung wurde auch beschrieben, dass seine letzten Stunden von Familie und Freunden, Musik, Gebeten, Tränen und gemeinsamem Lachen begleitet worden seien. Sein friedlicher Gesichtsausdruck werde den Angehörigen für immer in Erinnerung bleiben.