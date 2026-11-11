Film Jamie Dornan weint vor Freude: ‚Herr der Ringe‘-Rolle ist ein absoluter Traum

Jamie Dornan - BAFTAs 2023 - Credit Mario Mitsis via Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2026, 11:00 Uhr

Jamie Dornan weint vor Freude über seine 'Herr der Ringe'-Rolle.

Jamie Dornan konnte seine Emotionen offenbar nicht zurückhalten, als er die Zusage für eine der begehrtesten Rollen seiner Karriere erhielt.

Der Schauspieler wird in ‚Der Herr der Ringe: Die Jagd nach Gollum‘ als Aragorn zu sehen sein. Als er von seiner Besetzung erfuhr, flossen sogar Tränen. Für den 44-Jährigen geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Im Interview mit ‚Entertainment Tonight‘ sprach der aus ‚Fifty Shades of Grey‘ bekannte Darsteller über seine Reaktion auf die Nachricht. „Ich habe geweint. Tatsächlich sind mir die Tränen gekommen“, verriet Dornan. Die Möglichkeit, Teil dieser Fantasy-Welt zu werden, sei für ihn eine außergewöhnliche Ehre. Besonders die Bedeutung der Figur Aragorn mache das Engagement zu etwas ganz Besonderem.

Dabei ist ihm durchaus bewusst, in große Fußstapfen zu treten. In der ursprünglichen ‚Der Herr der Ringe‘-Trilogie wurde Aragorn von Viggo Mortensen verkörpert. Dessen Darstellung habe er stets bewundert. „Es ist ein absoluter Traum und eine Ehre, in irgendeiner Form Teil dieser Welt zu sein. Und dann auch noch eine Figur spielen zu dürfen, die so bedeutend ist und die wir alle lieben, ebenso wie das, was Viggo in diesen drei Filmen aus ihr gemacht hat“, schwärmte Dornan.

Die Dreharbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Vor etwa drei Wochen habe er das Set verlassen, berichtete der Schauspieler. Insgesamt sei die Produktion eine fantastische Erfahrung gewesen. Nun hoffe er, dass auch das Publikum die neue Geschichte annehmen werde. „Ich fühle mich unglaublich geehrt und hatte eine großartige Zeit. Ich hoffe, dass die Menschen unsere Geschichte in dieser Welt willkommen heißen. Mir ist bewusst geworden, wie vielen Menschen dieses Universum am Herzen liegt. Hoffentlich haben wir gute Arbeit geleistet“, sagte er.

Dass mit der Besetzung auch ein gewisser Erwartungsdruck verbunden ist, hatte Dornan bereits zuvor im Gespräch mit ‚L’Officiel‘ eingeräumt. Er wisse, dass viele Fans Aragorn untrennbar mit Viggo Mortensen verbinden. „Es ist natürlich eine Herausforderung, in die Fußstapfen eines anderen zu treten. Mir wurde eine unglaublich ikonische Rolle anvertraut, und ich werde mein Bestes geben“, erklärte er.

Sein persönlicher Favorit werde Mortensen dennoch bleiben: „Für mich wird Aragorn immer Viggo sein. Seine Leistung gehört zu meinen absoluten Lieblingsdarstellungen. Ich fühle mich geehrt, zumindest einen Teil der Energie einzufangen, die er ursprünglich in diese Figur eingebracht hat. Ich habe keineswegs vor, ihn übertreffen zu wollen.“

In ‚Die Jagd nach Gollum‘ wird die Geschichte vor den Ereignissen von ‚Die Gefährten‘ angesiedelt sein. Aragorn lebt zu diesem Zeitpunkt als einzelgängerischer Waldläufer unter dem Namen Streicher, lange bevor er zum König von Gondor wird. Mortensen hatte die Figur zwischen 2001 und 2003 in ‚Die Gefährten‘, ‚Die zwei Türme‘ und ‚Die Rückkehr des Königs‘ gespielt. Der Kinostart des neuen Films ist für Dezember 2027 geplant.