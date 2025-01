Sie waren seit 2023 ein Paar Jamie Foxx trennt sich nach eineinhalb Jahren von Freundin

Jamie Foxx ist wieder Single. (ncz/spot)

SpotOn News | 24.01.2025, 06:42 Uhr

Jamie Foxx ist offenbar wieder Single. Der Schauspieler soll sich nach rund eineinhalb Jahren Beziehung von seiner mehr als 20 Jahre jüngeren Freundin getrennt haben.

"Back in Action"-Star Jamie Foxx (57) ist offenbar wieder Single. Der Schauspieler soll sich nach rund eineinhalb Jahren Beziehung von seiner Partnerin Alyce Huckstepp (30) getrennt haben. Das berichtet das "People"-Magazin und beruft sich auf mehrere Quellen.

Video News

Foxx und die mehr als 20 Jahre jüngere Huckstepp sollen seit mindestens August 2023 in einer Beziehung gewesen sein. Damals wurden die beiden beim Dinner in einem Restaurant in Malibu gesehen. Bei öffentlichen Events zeigte sich das Paar nie. Laut einer anonymen Quelle, die "People" zitiert, war Huckstepp nach Foxx' Hirnblutung und Schlaganfall im April 2023 eine "großartige" Präsenz im Leben des Schauspielers.

Jamie Foxx kann sich nach Trennung gut ablenken

Ablenkung dürfte Foxx genug haben: Erst vergangenen Monat veröffentlichte er sein Stand-up-Special "Jamie Foxx: What Had Happened Was…", seit 17. Januar ist zudem sein neuer Netflix-Actionfilm "Back in Action", in dem er neben Cameron Diaz (52) zu spielt, bei dem Streamingdienst zu sehen. "Jamie ist sehr beschäftigt, so wie er es mag", zitiert "People" einen Insider.

Vor der Beziehung war Jamie Foxx rund sechs Jahre lang mit Schauspielkollegin Katie Holmes (56) liiert, das Paar trennte sich 2019. Der 57-Jährige ist Vater von zwei Töchtern (*1994 und *2009).