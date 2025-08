Stars Jamie Lee Curtis: Begeistert von der Romanze zwischen Pamela Anderson und Liam Neeson

Jamie Lee Curtis attends the UK Premiere of Disney's Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.08.2025, 11:00 Uhr

Die Darstellerin hat die Beziehung zwischen den Stars gelobt, die sie 'zum Weinen' gebracht habe.

Die ‚Die Nackte Kanone‘-Co-Stars sollen nach ihrem Kennenlernen am Set der neuen Komödie eine Beziehung eingegangen sein.

Die ‚Freakier Friday‘-Schauspielerin hat jetzt dazu aufgerufen, mit den Spekulationen über das Paar aufzuhören und sich einfach mit ihnen zu freuen, wenn sie die Liebe zueinander gefunden haben. In einem auf TikTok geteilten Videoclip sagte Jamie in einem Interview mit VT: „Bei allem Respekt vor der Popkultur, wenn die Liebe in diese Beziehung eingedrungen ist – Gott segne sie beide – dann lasst sie ver***** noch mal in Ruhe. Lasst sie sich mögen. Beide haben schwere Zeiten durchgemacht und sie sind beide wundervolle Menschen – das bringt mich zum Weinen.“ Lee Curtis ist der Meinung, dass ihr ‚Last Showgirl‘-Co-Star und Liam, dessen Frau Natasha Richardson 2009 bei einem Skiunfall ums Leben kam, beide ihr neues Liebesglück verdienen würden. Jamie erzählte: „Sie war fantastisch [im Film], sie ist ein wundervoller Mensch. Auch er hat in so jungen Jahren einen unvorstellbaren Verlust erlitten und musste sehr hart damit klarkommen. Wenn diese Leute also tatsächlich einen schweren Start hatten, dann wünschen Sie ihnen alles Gute und lassen Sie sie in Ruhe.“