Stars Jamie Lee Curtis dankbar, dass ihre Mutter sie als Zwölfjährige vom Vorsprechen für ‚Der Exorzist‘ abhielt

Janet Leigh and Jamie Lee Curtis - AVALON - May - 1998 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2025, 09:00 Uhr

Die verstorbene Schauspielerin wollte, das ihre Tochter eine möglichst normale Kindheit hatte.

Jamie Lee Curtis ist froh, dass sie dank ihrer Mutter Janet Leigh als Kind dem frühen Ruhm entging.

Die 67-jährige Hollywood-Legende verriet, dass sie vom inzwischen verstorbenen Regisseur Ray Stark – einem Freund ihrer ebenfalls verstorbenen Mutter – gebeten wurde, für den Horror-Klassiker ‚Der Exorzist‘ (1973) vorzusprechen. Janet Leigh lehnte jedoch ab, da Jamie zu diesem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt war und sie eine unbeschwerte Kindheit haben sollte.

Bei einem kürzlichen Auftritt in der ‚Drew Barrymore Show‘ erinnerte sich Jamie – die ihren Durchbruch mit 19 Jahren als Laurie Strode in John Carpenters Slasher ‚Halloween‘ (1978) feierte – zurück: „Er rief meine Mutter an und sagte: ‚Hey, ich produziere die Verfilmung des Buches ‚Der Exorzist‘. Würdest du Jamie dafür vorsprechen lassen?‘ Und damals war ich wahrscheinlich etwa zwölf und irgendwie süß, ein bisschen frech, hatte Persönlichkeit – und ich bin mir sicher, er hat mich auf einer Party gesehen und dachte: ‚Oh, sie wäre witzig.'“

Doch die ‚Psycho‘-Ikone Janet Leigh – die mit ihrem verstorbenen Ex-Mann, Schauspieler Tony Curtis, die Töchter Jamie und Kelly Curtis (69) hatte – erteilte Ray eine klare Absage. Im Gespräch mit Drew erklärte Jamie weiter: „Meine Mutter wollte wirklich – Gott sei Dank – dass ich eine Kindheit habe, von der ich weiß, dass du sie nicht hattest. Du hattest diese Wahl nicht. Und es gab niemanden, der eingegriffen und gesagt hätte: ‚Nein, [Drew] wird eine Kindheit haben, sie wird geschützt.'“ Im Oktober 2004 starb Janet im Alter von 77 Jahren an Vaskulitis, einer Entzündung der Blutgefäße.