Film Jamie Lee Curtis: Großes Lob an ihren ‚Freakier Friday‘-Co-Star Lindsay Lohan

Lindsay Lohan - Jamie Lee Curtis - JULY 2025 - AVALON - Freakier Friday Mexico City Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.08.2025, 09:00 Uhr

Die Darstellerin erzählte, dass sie 'Beharrlichkeit' von dem Star gelernt habe.

Jamie Lee Curtis erzählte, dass sie „Beharrlichkeit“ von Lindsay Lohan gelernt habe.

Die 66-jährige Schauspielerin hat sich für ‚Freakier Friday‘, die Fortsetzung ihrer ‚Freaky Friday‘-Komödie aus dem Jahr 2003, erneut mit Lohan zusammengetan.

Und Jamie hat ihren Co-Star in den sozialen Medien jetzt mit Lob überschüttet. Der Instagram-Post von Lee Curtis enthielt ein Zitat von Lindsay, in dem sie von ihrem Co-Star schwärmte. Das Zitat lautet: „Jamie ist in einer Zeit meines Lebens bei mir gewesen, als ich in der Öffentlichkeit viel durchgemacht habe […] Ich muss mich in der Nähe von Menschen sicher fühlen können. Und Jamie ist einer dieser Menschen für mich.“ Als Antwort auf das Zitat schrieb Jamie in der Bildunterschrift über Lindsay: „Und SIE hat mir Beharrlichkeit, Alleinsein, Stil, Familie und Bitmoji beigebracht!“ Lindsay und Jamie hatten sich während der ‚Freaky Friday‘-Pressetour wiederholt gegenseitig gelobt. Jamie gab vor Kurzem zu, dass sie auch eine „enorme mütterliche Fürsorge“ für Lindsay empfunden habe, nachdem sie zusammen in ‚Freaky Friday‘ mitspielten. Sie sagte in einem Gespräch mit dem ‚Guardian‘: „Schon nach dem ersten Film empfand ich eine enorme mütterliche Fürsorge für Lindsay und das blieb auch weiterhin so.“