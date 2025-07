Stars Jamie Lee Curtis: Neue Perspektive auf ihre Mutter durch Lindsay Lohan

Jamie Lee Curtis attends the Freakier Friday Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2025, 18:00 Uhr

Jamie Lee Curtis ist dankbar dafür, dass Lindsay Lohan sie in Bezug auf ihre Mutter zum Nachdenken gebracht habe.

Jamie Lee Curtis sagt, dass Lindsay Lohan ihr geholfen habe darüber nachzudenken, ob ihre verstorbene Mutter stolz auf ihre Rolle in ‚Everything Everywhere All at Once‘ gewesen wäre.

Obwohl Jamie mit 66 Jahren einen Oscar für die Rolle in diesem Film gewann, hatte sie zuvor zugegeben, dass ihre Mutter Janet Leigh, die 2004 im Alter von 77 Jahren starb, die Rolle wegen des ungepflegten Aussehens von Jamie im Film wahrscheinlich nicht gutgeheißen hätte. Doch ihre ‚Freakier Friday‘-Kollegin Lindsay Lohan gab ihr eine andere Perspektive zu diesem Thema. Curtis erzählte ‚PEOPLE‘: „Es ist lustig, weil Lindsay… Man sagt Dinge und denkt sie, und dann liest man sie. Und Lindsay sagte mir eines Tages: ‚Woher weißt du, was sie gedacht hätte?‘ Und ich sagte: ‚Nun, ich kenne meine Mutter. Ich denke, ich weiß es.‘ Aber sie hat recht. Meine Mutter ist tot. Und ich weiß es nicht, vielleicht hätte sie ‚Everything Everywhere‘ geliebt. Ich denke nicht.“

Der Grund, warum Jamie nicht dachte, dass ihre Mutter den Film lieben würde, liegt darin, dass in ihrer Generation das Aussehen eine wichtige Rolle spielte. Jamie fuhr fort: „Wie du aussahst, war deine Währung. [Leigh] war eine großartige Schönheit. Ich war nie eine große Schönheit. Ich war süß. Ich war süß, aber nicht schön. Meine Mutter war legendär schön. Und deshalb dachte ich, sie hätte ein Problem mit meinem Aussehen.“ Im Film spielt Curtis eine IRS-Agentin, die das Wäschegeschäft von Michelle Yeoh und Ke Huy Quan überprüft. Ihre Figur trägt Brillen und unmodische Kleidung, und Curtis trägt dabei auch eine unvorteilhafte Perücke.

Obwohl Jamie nicht glaubt, dass ihre Mutter mit ihrem Aussehen im Film zufrieden gewesen wäre, denkt sie, dass ihre Mutter ‚Freakier Friday‘ definitiv gemocht hätte. Sie sagte: „Vielleicht hätte sie es geliebt. Vielleicht hätte sie die Kunst dahinter geschätzt. Sie hätte diesen Film hier [Freakier Friday] geliebt. Sie liebte es.“