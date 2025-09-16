Stars Jamie Lee Curtis weint über den Tod von Charlie Kirk

Die Schauspielerin ist am Boden zerstört, obwohl sie Kirks Meinungen nicht nachvollziehen kann.

Jamie Lee Curtis brach in Tränen aus, als sie über den Tod von Charlie Kirk sprach.

Die 66-jährige Schauspielerin – überzeugte Demokratin und Kritikerin des konservativen Aktivisten – fand Kirks Ansichten „abscheulich“. Dennoch wurde sie emotional, als sie im ‚WTF with Marc Maron‘-Podcast über seine Ermordung vergangene Woche im Alter von nur 31 Jahren sprach. Curtis erklärte: „Ich war mit ihm so gut wie nie einer Meinung, aber ich glaube, er war ein gläubiger Mensch. Und ich hoffe, dass er in dem Moment, als er starb, eine Verbindung zu seinem Glauben gespürt hat.“ Unter Tränen fügte die ‚Freaky Friday‘-Darstellerin hinzu: „Auch wenn ich seine Ideen abscheulich fand: Er war trotzdem Vater, Ehemann und ein Mann des Glaubens. Und ich hoffe, dass er gespürt hat, was auch immer eine Verbindung zu Gott bedeutet.“

Die Schauspielerin zeigte sich zudem besorgt über die psychologischen Folgen der Verbreitung des Tatvideos: „Ich weiß, dass es Videoaufnahmen seiner Ermordung gibt. Ich kenne Menschen, die sie gesehen haben. Der Zapruder-Film ist das einzige bewegte Dokument, das das Grauen des Attentats auf Präsident John F. Kennedy zeigt. Aber jetzt haben wir solche Bilder in der Gegenwart. Wir sind abgestumpft, betäubt davon – aber sie bleiben in uns. Wir wissen nicht genug darüber, was das psychologisch auslöst. Ich will dieses Filmmaterial niemals sehen.“

Der mutmaßliche Täter, Tyler Robinson (22), war nach einer 33-stündigen Fahndung festgenommen worden, nachdem ihn sein Vater überredet hatte, sich der Polizei zu stellen. Er wird beschuldigt, Kirk an der Utah Valley University erschossen zu haben, und muss sich wegen „Mord mit besonderer Schwere der Schuld“ verantworten. Sein Motiv ist bislang unklar.

Auch Late-Night-Stars wie Stephen Colbert und Jimmy Kimmel verurteilten die Tat. Kimmel schrieb auf Instagram: „Anstatt mit dem Finger aufeinander zu zeigen, können wir uns nicht für einen Tag darauf einigen, dass es schrecklich und monströs ist, auf einen anderen Menschen zu schießen?“ Colbert warnte in seiner Show: „Ich bin alt genug, um mich an die politische Gewalt der 1960er zu erinnern. Politische Gewalt löst keine Differenzen. Sie führt nur zu noch mehr Gewalt. Ich bete von Herzen, dass es sich hierbei um die Tat eines Wahnsinnigen handelt und nicht um ein böses Vorzeichen.“