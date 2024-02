Stars Jane Fonda kritisiert öffentliche Liebesbekundungen von Jennifer Lopez und Ben Affleck

Jane Fonda - Cannes Film Festival 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2024, 10:00 Uhr

Die Hollywood-Ikone will das Liebesglück ihrer guten Freundin beschützen.

Jane Fonda hat Jennifer Lopez geraten, in der Öffentlichkeit weniger auf Tuchfühlung mit ihrem Ehemann Ben Affleck zu gehen.

Die US-Schauspielerin ist gut mit der Sängerin befreundet, seit sie 2005 gemeinsam für den Film ‚Das Schwiegermonster‘ vor der Kamera standen. Aus diesem Grund stimmte die 86-Jährige auch zu, in Jennifers neuem Film ‚This Is Me … Now‘ mitzuwirken, der von ihrer wiederbelebten Romanze mit ihrem Mann inspiriert ist. Tatsächlich hatte Jane einige Vorbehalte, sich auf das Projekt einzulassen.

Laut ‚Variety‘ habe die Hollywood-Ikone zu Jennifers Manager Benny Medina gesagt: „Ich glaube, dass jeder auf der ganzen Welt für diese Beziehung und diese Liebe schwärmt. Und die Idee, wie man das präsentiert, ist so unantastbar, so wichtig. Es sollte so gehandhabt werden, dass man es nicht zu sehr zur Schau stellt, so dass es zu irgendeiner Form von Kritik oder Groll führt.“

In einem Gespräch, das für den neuen Dokumentarfilm ‚The Greatest Love Story Never Told‘ aufgezeichnet wurde, sprach Jane auch direkt mit Jennifer darüber, dass sie ihre öffentlichen Liebesbekundungen mit Ben zurückschrauben sollte. „Ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht genau weiß, warum, aber Ben und du liegen mir am Herzen und ich möchte wirklich, dass es funktioniert“, erklärte die ‚Book Club‘-Darstellerin. „Aber das ist meine Sorge. Es fühlt sich zu sehr so an, als würdest du versuchen, etwas zu beweisen, anstatt es einfach zu leben. Auf jedem zweiten Foto küsst ihr euch und umarmt euch.“ Die ‚On the Floor‘-Interpretin wies ihre Bedenken jedoch zurück und erwiderte: „So leben wir einfach unser Leben.“