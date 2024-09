"Das habe ich gehört" Janet Jackson verbreitet Desinformationen zur US-Präsidentschaftswahl

Janet Jackson (l.) hat eine Lüge über den Vater von Kamala Harris öffentlich wiederholt. (lau/spot)

SpotOn News | 22.09.2024, 12:34 Uhr

Donald Trump und sein Umfeld verbreiten immer wieder Lügen und Desinformationen über US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Diese scheinen auch bei Sängerin Janet Jackson verfangen zu haben. Die US-Vizepräsidentin bezeichnete sie jetzt als "nicht schwarz".

Musikstar Janet Jackson (58) hat in einem Interview mit dem britischen "Guardian" altbekannte Desinformationen zur Präsidentschaftswahl in den USA wiederholt. "Weißt du, was sie angeblich gesagt haben? Sie ist nicht schwarz. Das habe ich gehört", beginnt Jackson in dem Gespräch ihre inkorrekten Ausführungen zu Vizepräsidentin und Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59).

Video News

Falsche Informationen über Kamala Harris

Weiter führt die Schwester des verstorbenen Michael Jacksons (1958-2009) aus: "Ihr Vater ist weiß. Das hat man mir gesagt." Tatsächlich stammt Kamala Harris' Vater Donald J. Harris (86), ein Wirtschaftswissenschaftler und emeritierter Professor, aus Jamaika und ist schwarz. Doch Jackson wiederholt in ihren Aussagen weit verbreite Lügen aus dem Lager ihres Kontrahenten Donald Trump (78).

Janet Jackson erwartet "Chaos" nach den Wahlen

"Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor einigen Jahren zufällig schwarz wurde", sagte der NBC News zufolge etwa vor einigen Monaten fälschlicherweise auf einem Kongress schwarzer Journalisten in den USA.

Daneben enthüllte Sängerin Janet Jackson, dass sie im Hinblick auf die im November anstehenden US-Präsidentschaftswahlen das Schlimmste erwarten würde. "Ich denke, dass es so oder so zu einem Chaos kommen wird", erklärte sie im "Guardian" im Hinblick auf die bevorstehende Abstimmung.