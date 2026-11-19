Stars Jasmin Wagner erklärt die Gründe für Blümchens Bühnenabschied

Jasmin Wagner at About You Awards Munich April 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2026, 14:00 Uhr

Die Sängerin stand beim 'Schlagerbooom' zum letzten Mal als Blümchen auf der Bühne.

Nach 30 Jahren hat Jasmin Wagner ihre Musikkarriere als Blümchen beendet.

Mit ihrem Auftritt beim ‚Schlagerbooom‘ von Florian Silbereisen verabschiedete sich die Sängerin im Oktober von der großen Bühne. Ihr Auftritt bei der ARD-Show war für Wagner emotionaler als erwartet. Auf der Bühne konnte sie die Tränen nicht zurückhalten. Nun verriet die 46-Jährige, weshalb sie den Abschied von Blümchen trotzdem für richtig hält. „Ich hatte in dieser zweiten Blümchen-Ära so viele wunderbare Erlebnisse. Ich durfte neue Songs schreiben, mit jungen Popstars arbeiten und sogar meine eigene Fruchtgummi-Kollektion herausbringen“, erzählte sie im Interview mit ‚Bunte.de‘. „Irgendwann darf man doch auch sagen: Es reicht mir, ich bin glücklich.“

Wagner habe sich gefragt: „Wie viel ist eigentlich genug? Wie viele Konzerte soll ich noch spielen? Wie viel Geld muss ich noch verdienen?“ Schließlich sei ihr klargeworden, dass dieses Kapitel für sie nun zu Ende sei. „Ich habe so viel erlebt und so viel vom Leben bekommen“, erklärte die Musikerin. Heute müsse sie nicht mehr jede Möglichkeit nutzen. „Es war lange laut genug in meinem Leben. Jetzt darf es auch mal leiser werden“, sagte sie.

Nun freut sich Wagner auf mehr Zeit mit ihrer Familie. Früher sei sie nach Konzerten allein im Hotelzimmer gesessen und habe ihren Mann und ihre Tochter vermisst. Die Jahre mit einem kleinen Kind seien einmalig und sie wolle später nicht das Gefühl haben, wichtige Momente verpasst zu haben. Die 90er-Ikone ergänzte: „Ich möchte nicht irgendwann zurückblicken und denken, in diesen Jahren war die Nanny wichtiger.“

Auch die Erkrankung ihrer Mutter spielte bei der Entscheidung eine wichtige Rolle. Wie Wagner schilderte, hatte sich deren Gesundheitszustand vor einem Jahr dramatisch verschlechtert. Deshalb sagte die Sängerin das ursprünglich geplante Abschiedskonzert in Hamburg ab. „Wie soll man so ein Fest organisieren, wenn man nicht weiß, ob die eigene Mutter dann vielleicht im Sterben liegt?“, schilderte sie.