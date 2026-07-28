Stars Jason Bateman half Nathan Fillion unfreiwillig aus einem Strafzettel heraus

Nathan Fillion - Famous - 2020 BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.07.2026, 19:00 Uhr

Jason Bateman hat Nathan Fillion unbeabsichtigt vor einem Strafzettel bewahrt – wegen einer folgenreichen Verwechslung.

Der ‚The Rookie‘-Star Nathan, der in der Serie einen Polizisten spielt, erzählte, dass er einmal von einem echten Polizeibeamten angehalten wurde. Dieser glaubte offenbar, ihn zu erkennen, und bat um ein Autogramm. Tatsächlich hatte der Beamte Nathan jedoch mit Schauspielkollege Jason Bateman verwechselt.

Bei einem Auftritt auf der San Diego Comic Con in Kalifornien am Montag (27. Juli) erklärte Nathan: „Ich wurde einmal angehalten, und der Beamte schaute auf meinen Ausweis und sagte: ‚Ich erkenne Sie – Sie sind Schauspieler.‘ Ich sagte: ‚Ja … und eigentlich sogar ein ziemlich guter.‘ Er sagte: ‚Wenn Sie meiner Frau ein Autogramm geben, lasse ich Sie mit einer Verwarnung weiterfahren.'“

Doch dann hörte Nathan, wie der Polizist mit seiner Frau telefonierte, und es stellte sich heraus, dass eine Verwechslung vorlag. Nathan erzählte: „Dann hörte ich ihn sagen: ‚Hallo Schatz, ich besorge dir gerade ein Autogramm – es ist Jason Bateman.‘ Und ich unterschrieb … ‚Alles Liebe, Jason Bateman.'“

Wie ‚People.com‘ berichtet, erzählten Nathans Kollegen aus ‚The Rookie‘ ebenfalls von ihren Begegnungen mit der Polizei. Deric Augustine verriet, dass auch er dank seines prominenten Berufs einem Strafzettel entgangen sei. Deric sagte: „Vor Kurzem wurde ich wegen meiner getönten Scheiben angehalten, und der Beamte erkannte mich aus ‚The Rookie‘. Er ließ mich weiterfahren.“

Seine Kollegin Lisseth Chavez hatte dagegen weniger Glück und erhielt trotz ihrer Bekanntheit einen Strafzettel. Sie sagte: „Ich wurde ebenfalls auf dem Pacific Coast Highway in Kalifornien angehalten … und habe den Strafzettel trotzdem bekommen.“

Nathans Geschichte folgt auf Jason Batemans eigene Schilderung einer Begegnung mit dem Gesetz während einer Reise nach Monaco, aus der er sich allerdings nicht durch eine Verwechslung herausreden konnte. In seinem Podcast ‚SmartLess‘ sagte Jason: „Ich wurde in Monaco wegen Trunkenheit und ordnungswidrigen Verhaltens festgenommen – in einem netten kleinen Leoparden-Outfit. Direkt aus dem Casino, vollgepumpt mit billigem Champagner und den Taschen voller Casinochips … Ich war völlig fertig.“