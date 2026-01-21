Film Jason Biggs zeigt seinem Sohn berühmte ‚American Pie‘-Szene

Jason Biggs - November 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2026, 19:30 Uhr

Jason Biggs hat seinem elfjährigen Sohn Sid persönlich die wohl berühmteste Szene seiner Karriere gezeigt.

Die Rede ist von jener berüchtigten Szene aus ‚American Pie‘, in der sein Charakter eine sehr intime Begegnung mit einem Apfelkuchen hat. Der 47-jährige Schauspieler erklärte, dass er die Situation bewusst selbst aufgreifen wollte, bevor sein Sohn die Geschichte auf dem Schulhof erfährt.

Im Gespräch mit ‚The Julia Cunningham Show‘ auf SiriusXM sagte Biggs: „Sie hörten ständig von ‚American Pie‘ und dem Kuchen und fragten: ‚Papa, was machst du eigentlich mit dem Kuchen?‘ Also musste ich mit meinem Ältesten ein Gespräch führen.“ Er erklärte weiter: „Jenny und ich haben darüber gesprochen und gesagt: ‚Wir wollen dem zuvorkommen.‘ Das ist irgendwie meine Version eines Aufklärungsgesprächs.“

Der Entschluss fiel endgültig nach einer unangenehmen Begegnung auf der Straße in New York. „Ein Typ lief an uns vorbei und schrie: ‚Hey, das ist der Pie-F*****!'“, erinnerte sich Biggs. „Ich habe sofort zu den Jungs geschaut. Gott sei Dank haben sie es nicht gehört.“

Sid reagierte zunächst verlegen, doch als er die Szene schließlich sah, fand er sie überraschend lustig. „Ihm war definitiv ein bisschen unwohl dabei“, sagte Biggs. „Aber er hat gelacht. Und er meinte sogar, ich sei ein guter Schauspieler.“ Für Biggs war es wichtig, die Kontrolle über die Erzählung zu behalten. „Wie viel willst du, dass sie von Freunden hören, und wie viel willst du selbst erklären? Das war genau dieser Moment.“