Film Kevin Costner steht mit Jake Gyllenhaal für neuen Film vor der Kamera

Kevin Costner - History Channel Talk - LA - September 21st 2024 - Kayla Oaddams - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.03.2026, 18:00 Uhr

Die beiden Schauspieler beginnen im April mit den Dreharbeiten zu dem Film 'Honeymoon With Harry'.

Kevin Costner wird bald mit den Dreharbeiten zu einem neuen Film mit Jake Gyllenhaal beginnen.

Der 71-jährige Hollywood-Veteran wird zusammen mit dem 45-Jährigen in ‚Honeymoon With Harry‘ vor der Kamera stehen. Die Dreharbeiten sollen ab April im australischen Bundesstaat Queensland stattfinden, unter anderem in Brisbane und den Whitsunday Islands.

Costner und Gyllenhaal wurden von Amazon MGM Studios für das Projekt verpflichtet. Der Film basiert auf einem Roman von Bart Baker. Regie führen Glenn Ficarra und John Requa, das Drehbuch stammt von Dan Fogelman. Das Trio hat zuvor bereits bei Projekten wie ‚Paradise‘, ‚Crazy, Stupid, Love‘ und ‚This Is Us‘ zusammengearbeitet. Laut ‚Variety‘ befindet sich Sarah Pidgeon ebenfalls in Gesprächen über eine Rolle.

Die Geschichte handelt von einem impulsiven Mann (Gyllenhaal), dessen Flitterwochen unterbrochen werden. Er strandet auf einer Inselreise gemeinsam mit dem Vater seiner Verlobten (Costner), wobei sich ihre gegensätzlichen Persönlichkeiten zu einer unerwarteten Bindung entwickeln.

Ficarra und Requa erklärten in einem gemeinsamen Statement: „Queensland bietet alles, was wir uns wünschen können. Wir drehen Chicago, die Karibik und alles dazwischen – und das alles innerhalb eines Tages erreichbar. Die Crew ist großartig und das Wetter noch besser.“ Produzent Mike Karz ergänzte: „Wir haben eine großartige Zeit bei der Zusammenarbeit mit talentierten lokalen Kreativen und Teams, um diese Geschichte zum Leben zu erwecken.“

Die Produktion soll rund 51 Millionen Dollar zur Wirtschaft von Queensland beitragen und 215 Arbeitsplätze schaffen. Laut Kunstminister John-Paul Langbroek ergeben sich zusätzliche wirtschaftliche Effekte in Bereichen wie Bau, Catering, Transport und Unterkunft. ‚Honeymoon With Harry‘ wird von Mike Karz für Gulfstream Pictures zusammen mit Jennifer Salke unter Sullivan Street Productions produziert, wobei Fogelman ebenfalls als Produzent fungiert. Der Film reiht sich in eine Reihe von Amazon-MGM-Produktionen ein, die in Queensland gedreht wurden, darunter ‚The Bluff‘, ‚Subversion‘, ‚Voltron‘ sowie ein noch unbetiteltes Projekt von Mike Thornton.