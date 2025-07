Stars Jason Blum: Verärgert über ‚M3GAN 2.0‘-Flop

Jason Blum dressed as M3GAN for Los Angeles premiere - Getty - December 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 14:00 Uhr

Der Star hat zugegeben, dass der Versuch, den Film so 'wie Superman' zu machen, ein Fehler gewesen sei.

Jason Blum hat zugegeben, dass der Versuch, ‚M3GAN 2.0‘ so „wie Superman“ zu machen, ein Fehler gewesen sei.

Der 56-jährige Gründer und CEO von Blumhouse hat über die Fehler des Studios mit ‚M3GAN 2.0‘ gesprochen, nachdem die Fortsetzung weltweit 17 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielte, nachdem jedoch ursprünglich 45 und dann 30 Millionen US-Dollar erwartet worden waren.

Blum verriet in einem Interview im ‚The Town‘-Podcast: „Ich bin verärgert gewesen.“ Der Produzent, ​​der darauf bestand, sich in einer „Depressionsspirale“ befunden zu haben, bevor er die endgültige Summe sah, sprach auch darüber, wie das Studio den Nachfolger des Horror-Blockbusters von 2022, der mit 30,4 Millionen US-Dollar startete, verpfuscht habe. Er sagte: „Wir dachten alle, ‚M3GAN‘ wäre wie ‚Superman‘ – wir könnten alles mit ihr machen. Wir könnten das Genre ändern, sie in den Sommer verlegen, sie anders aussehen lassen, sie von einem Bösewicht in einen Guten verwandeln. Und wir haben uns klassischerweise zu viele Gedanken darüber gemacht, wie stark die Interaktion der Leute mit ihr wirklich ist.“