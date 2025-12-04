Stars Jason Kelce spricht über ‚absolut verheerende‘ Fehlgeburt

Jason Kelce - Sports Emmy Awards 2024 - Manoli Figetakis/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.12.2025, 14:00 Uhr

Der ehemalige NFL-Star und seine Frau verloren ein Kind, bevor ihre älteste Tochter Wyatt geboren wurde.

Jason Kelce schreibt es dem Sport zu, dass er die „absolut verheerende“ Zeit überstehen konnte, als seine Frau eine Fehlgeburt erlitt.

Der ehemalige NFL-Star – der mit seiner Frau Kylie Kelce die Töchter Wyatt (6), Elliotte (4), Bennett (2) und Finn (8 Monate) hat – war „von Trauer und Emotionen überwältigt“, als das Paar 2018 sein erstes Kind verlor. Doch seine Teamkollegen und Trainer der Philadelphia Eagles standen ihm bei, boten Unterstützung an und teilten eigene Erfahrungen mit ähnlichen Verlusten.

Der Ex-Sportler reflektierte über den schmerzhaften Verlust, als er am Mittwoch (3. Dezember) in New York den March of Dimes Sports Achievement Award beim 43. jährlichen Sports Luncheon erhielt. Nachdem er die Auszeichnung von Kylie entgegennahm, sagte der 38-Jährige: „Ich erinnere mich, dass ich mitten im Training und in Meetings zu meinem Truck ging, völlig überwältigt von Trauer und Emotionen. Man merkt in solchen Momenten wirklich, wie großartig der Sport ist und wie großartig Teams sind.“

Jason fügte hinzu: „So viele Menschen haben ihre Erfahrungen mit mir geteilt – Trainer, Teamkollegen, Leute aus dem Eagles-Building, Freunde von uns – und man erkennt wirklich, wie weit verbreitet das tatsächlich ist. Wie oft Fehlgeburten passieren. Und das ist etwas, das, denke ich, oft nicht ausgesprochen wird.“ Die Liebe und Unterstützung von Sportlern, Freunden und Familie in dieser schweren Zeit half dem Paar zu erkennen, dass es nicht allein war. Das sei für Jason und Kylie „unglaublich bedeutsam“ gewesen.