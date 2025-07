Stars Jason Momoa über das Film-Debüt seines Sohnes in ‚Dune 3‘

Bang Showbiz | 22.07.2025, 14:00 Uhr

Jason Momoa glaubt, dass seinem Sohn Nakoa-Wolf Momoa mit seiner ersten Filmrolle in ‚Dune 3‘ ein „böses Erwachen“ bevorsteht.

Der 16-jährige Nachwuchsschauspieler wird in dem kommenden Sci-Fi-Blockbuster von Regisseur Denis Villeneuve als Paul Atreides‘ (Timothee Chalamet) Sohn Leto II. sein Leinwand-Debüt geben. Und Nakoa-Wolfs Vater hat jetzt zugegeben, dass er eine ziemliche Überraschung erleben wird, wenn die Dreharbeiten zum Film beginnen.

Im Gespräch mit ‚Extra‘ sagte Jason (45) über Nakoa-Wolf: „Es wird ein böses Erwachen für ihn geben. Er ist zum ersten Mal in der Arbeitswelt. Es wird gut werden. Er hat es auf eigene Faust gemacht.“ Und Momoa gibt zu, dass er seinem Sohn bei dem Job nicht helfen will. „Ich will ihm nicht helfen und er hat alles alleine gemacht, und das ist gut für ihn. Man will, dass seine Kinder besser sind als man selbst, und ich glaube wirklich, dass er es ist. Ich könnte nicht tun, was er in seinem Alter tut. Auf keinen Fall könnte ich mich mit Denis Villeneuve in einen Raum setzen und mithalten“, so der Darsteller und füge hinzu: „Ich war mit 19 bei Baywatch. Er ist 16 und kann mit Denis Villeneuve mithalten.“

Der ‚Aquaman‘-Star, der mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet auch die 17-jährige Tochter Lola hat, stellte zudem voller Stolz fest, dass Nakoa-Wolf sehr selbstbewusst sei. Er sagte: „Wir haben ihn schön erzogen. Wir haben unsere Kinder großgezogen. Es geht einfach darum, geliebt zu werden und selbstbewusst zu sein. Das ist es, was er ist. Er ist sehr selbstbewusst.“