Stars Jay-Z: Ich bin unschuldig!

Jay-Z - The Harder They Fall Premiere 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.12.2024, 10:00 Uhr

Der Rapper dementiert die Gerüchte, denen zufolge er gemeinsam mit Diddy ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll.

Jay-Z dementiert, dass er gemeinsam mit Diddy ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt haben soll.

Laut einem Gerichtsdokument, das am Sonntag (8. Dezember) eingereicht wurde, muss der 55-jährige Rap-Mogul, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, sich ebenfalls in dem im Oktober eröffneten Fall verantworten. Ursprünglich war nur Diddy angeblicher Täter genannt worden. Der Übergriff soll den Akten zufolge nach den ‚MTV Music Awards‘ in New York 2000 stattgefunden haben. Diddy und Jay sollen das anonyme Opfer dabei unter Drogen gesetzt und vergewaltigt haben.

In einem Statement, das Jay über sein Label Roc Nation veröffentlichen ließ, schrieb er unter anderem: „Mein Anwalt erhielt einen Erpresserbrief, einen sogenannten Forderungsbrief, von einem ‚Anwalt‘ namens Tony Buzbee. Wovon er ausging war, dass ich aufgrund der Natur dieser Anschuldigungen und dem öffentlichen Druck einen Vergleich eingehen wollte. Nein, Sir, das hatte genau den anderen Effekt! Es hat in mir den Wunsch geweckt Sie auf sehr öffentliche Weise bloßzustellen. Also nein, ich werde euch keinen einzelnen Penny geben!“