Stars Jeff Bridges: Hollywood war nie sein Karrieretraum

Jeff Bridges - Chaplin Gala - April 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.05.2024, 11:35 Uhr

Der Schauspieler gesteht, dass er eigentlich gar nicht so erpicht auf eine Filmkarriere war.

Jeff Bridges sträubte sich anfangs gegen die Vorstellung, Schauspieler zu werden.

Der ‚Big Lebowski‘-Star kann auf eine lange und erfolgreiche Filmkarriere zurückblicken. In jungen Jahren zögerte er allerdings, in die Fußstapfen seiner Eltern Lloyd und Dorothy Bridges zu treten, da er sich mehr für andere Dinge interessierte.

„[Die Schauspielerei] machte mich nervös, ängstlich, und ich hatte andere Dinge, die ich tun wollte“, verriet der Darsteller diese Woche bei der ‚Chaplin Awards Gala‘ in New York. „Ich habe mich sehr für Musik interessiert. Ich liebte Keramik, Malerei, und wer will schon das tun, was seine Eltern tun?“

Der Ratschlag seines Vaters, dass er die Schauspielerei mit seinen anderen Interessen verbinden könnte, überzeugte Jeff schließlich davon, es zu versuchen. „Meine Mutter und mein Vater haben mich nicht nur für das Showbusiness begeistert, sondern auch für die Vorstellung, dass ich etwas bewirken kann. Aber selbst nach Dads weisem und wunderbarem Rat, seinem schauspielerischen Pitch, brauchte ich etwa zehn Filme, bevor ich mich entschied, die Schauspielerei zu meinem Beruf zu machen“, berichtete der 75-Jährige.