Stars Jenna Ortega verbrachte als Kinderstar am Set ‚den ganzen Tag ohne Essen und Trinken‘

Jenna Ortega - AVALON - Utah - Jan - 2026 - Sundance Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 10:15 Uhr

Jenna Ortega verbrachte als Kinderstar am Set 'den ganzen Tag ohne Essen und Trinken'.

Jenna Ortega hat als Kinderstar eigenen Angaben zufolge am Set teilweise „den ganzen Tag“ nichts gegessen oder getrunken.

Die heute 23-jährige Schauspielerin begann ihre Karriere Anfang der 2010er-Jahre mit Auftritten unter anderem in ‚Rob‘, ‚Days of Our Lives‘ und ‚Insidious: Chapter 2‘. Ihren großen Durchbruch feierte sie später mit Rollen in ‚You‘, ‚Scream‘ und ‚Wednesday‘. Nun hat sie über „einen Fehler“ gesprochen, den sie in ihren frühen Jahren als Schauspielerin gemacht habe. Im Gespräch mit dem ‚Esquire‘-Magazin erklärte sie: „Als Kind war ich so dankbar und so aufgeregt, dort sein zu dürfen, dass ich vollkommen konzentriert war. Ich habe nicht nach einem Schluck Wasser gefragt. Ich konnte den ganzen Tag nichts essen, nichts trinken oder sonst etwas, weil ich auf keinen Fall irgendjemandem im Weg stehen wollte. Vielleicht war genau das mein Fehler: dass ich nicht wirklich auf mich selbst geachtet habe.“

Ihre erste Rolle übernahm Ortega 2012 im Alter von neun Jahren in der Sitcom ‚Rob‘. Ein Jahr später folgten Auftritte auf der großen Leinwand in ‚Iron Man 3‘ und ‚Insidious: Chapter 2‘. Ortega verriet außerdem, dass sie ihren Eltern bereits zwei Jahre vor ihrem ersten Engagement von ihrem Berufswunsch erzählt hatte. „Ich war sieben Jahre alt, als ich sagte, dass ich das machen möchte“, erinnerte sie sich. „Meine Eltern haben gelacht, als ich ihnen erzählt habe, dass ich Schauspielerin werden möchte. Und irgendwie war das der Anfang von allem. Es war meine Motivation. Und ich habe nie wirklich aufgehört, weil ich sehr stur bin. Danach habe ich es auch nie infrage gestellt.“

Als wichtige Inspiration für ihren Berufswunsch nannte Ortega die ebenfalls als Kinderstar bekannt gewordene Schauspielerin Dakota Fanning. „Als junges Mädchen eine andere junge Frau zu sehen, die so viel Weisheit ausstrahlte, fühlte sich für mich an, als hätte sie bereits viele Leben gelebt und diesen Planeten unzählige Male bereist“, sagte sie. „Sie hat mir gewissermaßen beigebracht, was eine Schauspielerin überhaupt ist, als ich noch ein Kind war.“ Obwohl Ortega früh wusste, welchen Weg sie einschlagen wollte, dachte sie als Teenager zeitweise darüber nach, ihre Schauspielkarriere zu beenden. Bevor sie als Ellie Alves für die zweite Staffel der Netflix-Serie ‚You‘ besetzt wurde, war sie unsicher, wie es beruflich für sie weitergehen sollte.