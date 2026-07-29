Film Taika Waititi verspricht: Kein Killerroboter-Klischee in ‚Klara And The Sun‘

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Bang Showbiz | 29.07.2026, 11:00 Uhr

Taika Waititi verspricht, dass es kein Killerroboter-Klischee in 'Klara And The Sun' geben wird.

Taika Waititi verspricht, dass sein neuer Film ‚Klara And The Sun‘ keine überraschende Wendung bereithält, bei der „Roboter plötzlich anfangen, alle umzubringen“.

Der Regisseur hat seit der Fußball-Dokumentation ‚Next Goal Wins‘ vor drei Jahren keinen neuen Spielfilm veröffentlicht. Nun steht seine Verfilmung des gefeierten Romans von Kazuo Ishiguro kurz vor dem Kinostart. Jenna Ortega übernimmt die Hauptrolle der solarbetriebenen Androidin Klara. In einer dystopischen Zukunft wird sie von einer Mutter als Begleiterin für deren schwerkranke Tochter gekauft. Gegenüber dem ‚Empire Magazine‘ erklärte Waititi, dass der Film deutlich ernster sei als viele seiner jüngeren Werke. „Aus dieser Geschichte eine alberne Komödie machen zu wollen, hätte dem Kern von ‚Klara‘ nicht gerecht werden können“, sagte er. „Es ist ein Drama. Als mir das klar wurde, fiel mir die Arbeit daran viel leichter.“ Er fügte scherzend hinzu, dass es „keine große Wendung“ geben werde, „bei der Roboter plötzlich alle umbringen. Und ich meine das als Kompliment: Es ist eine Geschichte, in der eigentlich gar nicht so viel passiert. Alles entwickelt sich einfach ganz natürlich.“

Den Roman habe er während eines einzigen Flugs komplett gelesen. Das sei etwas, das ihm nach eigenen Worten „nie“ passiere. „Ich habe das Buch in einem Rutsch verschlungen. Ich fand es einfach wunderschön“, sagte der Regisseur. Neben Jenna Ortega gehören auch Amy Adams, Natasha Lyonne und Steve Buscemi zur Besetzung.

Für Waititi steht vor allem die Frage nach der Liebe im Mittelpunkt des Films: „Menschen sind ziemlich schwer zu lieben. Wenn man kein Mensch wäre und uns zum ersten Mal begegnen würde, könnte man sich fragen: Was ist an diesen Wesen eigentlich liebenswert? Warum sollte man einen von ihnen lieben? Und weshalb verlieben sie sich ständig ineinander? Wir sind seltsam, oft unsympathisch, sprunghaft, unvernünftig und unberechenbar.“ Im Gespräch mit der ‚New York Times‘ ergänzte er: „Je intensiver man das Buch liest und sich mit den Beziehungen beschäftigt, desto mehr entdeckt man und desto komplexer wird alles.“ ‚Klara And The Sun‘ soll am 29. Oktober in den deutschen Kinos starten.