Stars Jennifer Aniston wurde andere Karriere ans Herz gelegt

Bang Showbiz | 21.10.2025, 09:00 Uhr

Die 'Friends'-Darstelelrin enthüllt, dass ihr eigener Vater erst nichts von ihrer Ambition hielt, Schauspielerin zu werden.

Jennifer Anistons Vater riet ihr davon ab, Schauspielerin zu werden.

Die ‚Friends‘-Darstellerin zählt seit Jahren zu den bestbezahlten Schauspielerinnen der Welt. Doch ihr Vater John Aniston, der in der erfolgreichen TV-Serie ‚Zeit der Sehnsucht‘ mitspielte, riet ihr ursprünglich von einer Karriere in der Schauspielerei ab.

Im Podcast ‚Armchair Expert with Dax Shepard‘ erzählte Jennifer: „Mein Vater sagte zu mir: Bitte mach das nicht. Du wirst nur Zurückweisungen erleben.“ John hatte ursprünglich in Griechenland Medizin studiert, bevor er sich der Schauspielerei zuwandte. Die 56-Jährige fügte scherzhaft hinzu: „Ja, du wirst sowieso irgendwann in Griechenland landen. Such dir lieber einen richtigen Job. All diese typischen Klischees.“

John verkörperte die Rolle des Victor Kiriakis ganze 37 Jahre lang in ‚Zeit der Sehnsucht‘ – bis zu seinem Tod im Jahr 2022. „Er war ewig in dieser Serie. Tatsächlich wurde die letzte Folge, die er gedreht hat, etwa eine Woche nach seinem Tod ausgestrahlt“, schilderte Jennifer. „Er hat also wirklich bis zum Schluss gearbeitet. Das war buchstäblich die letzte Klappe für John.“

Kürzlich verriet die Hollywood-Beauty, dass sie gerne noch einmal in die Rolle der Dr. Julia Harris aus den ‚Kill the Boss‘-Filmen schlüpfen würde. Die Schauspielerin ist überzeugt, dass „Komödien eine Notwendigkeit“ im Leben sind, und nannte die Filmreihe als das Projekt, das sie am liebsten wieder aufgreifen würde.

„Das wäre auf jeden Fall etwas, das super viel Spaß machen würde. Die Figuren sind einfach urkomisch – und wir brauchen Komödien. Ich persönlich finde, Komödien sind lebensnotwendig. Ich glaube, es wäre richtig lustig, zu sehen, was diese verrückten Typen heute so treiben“, erklärte sie gegenüber ‚People‘.