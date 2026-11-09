Stars Jennifer Garner erinnert sich mit großer Begeisterung an Paris

Jennifer Garner - Peacock's "The Five Star Weekend" Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2026, 14:00 Uhr

Jennifer Garner erinnert sich mit großer Begeisterung an eine besondere Zeit während ihrer Ehe mit Ben Affleck.

Die Schauspielerin, die sich 2018 von dem Hollywood-Star scheiden ließ, verbrachte einst sechs Wochen mit ihrem damaligen Mann und den gemeinsamen Kindern in London. Während Affleck in Großbritannien einen Superheldenfilm drehte, nutzte die Familie die Gelegenheit, um Europa zu erkunden. Im Podcast ‚Happy Hour‘ erzählte Garner von dem außergewöhnlichen Familienabenteuer. „Als meine Kinder noch ganz klein waren, bin ich nach Paris gefahren. Ben drehte irgendeinen Batman-Film in London, und wir blieben sechs Wochen“, berichtete die Schauspielerin. Für diesen Aufenthalt nahm sie den Nachwuchs sogar aus der Schule. „Ich habe sie damals vom Unterricht befreit. Es war das letzte Mal, dass ich meine Kinder für längere Zeit aus der Schule genommen habe. Aber es war wunderbar. Es war unglaublich. Es hat so viel Spaß gemacht“, erinnerte sich Garner. Die Familie habe während dieser Wochen zahlreiche Ausflüge unternommen. Dabei standen unter anderem Venedig und Paris auf dem Programm.

Dass Garner die französische Hauptstadt auch vom Wasser aus kennenlernte, verdankte sie Podcast-Moderatorin Ina Garten. Diese hatte ihr seinerzeit empfohlen, Paris bei einer Bootsfahrt zu entdecken. Ein Ratschlag, den die Schauspielerin bis heute beherzigt: Bei jedem erneuten Besuch gehört eine Tour auf der Seine für sie mittlerweile dazu. „Ich mache das inzwischen jedes Mal, wenn ich dort bin. Auf jedem Foto von dieser Reise sieht man das Lächeln auf den Gesichtern meiner Kinder. Es war ein solches Abenteuer, das du uns ermöglicht hast“, sagte Garner dankbar zu Garten.

Auch Ben Affleck hat sich erst kürzlich öffentlich lobend über seine ehemalige Ehefrau geäußert. Im Interview mit der Sendung ‚Sunday Today with Willie Geist‘ bezeichnete er Garner als „spektakuläre“ Mutter. Die beiden waren von 2005 bis 2018 verheiratet. Aus ihrer Beziehung stammen die drei Kinder Violet (20), Seraphina (17) und Samuel (14). Affleck machte dabei auch einen Scherz über seine eigenen Qualitäten als Vater. Seinen Kindern sage er, dass er ungefähr 75 Prozent so gut sei wie ihre Mutter. Die Reaktion des Nachwuchses falle allerdings weniger schmeichelhaft aus: „Sie sagen dann: ‚Vielleicht 40 Prozent.‘ Ich gebe alles. Woo, eine Zwei plus!“ Trotz der gescheiterten Ehe scheint das Verhältnis zwischen den beiden von gegenseitiger Anerkennung geprägt zu sein. Affleck betonte, wie wichtig ihm der respektvolle Umgang mit seiner Ex-Frau sei. „Ich respektiere sie. Ich glaube, das Wichtigste ist dieser gegenseitige Respekt – und dass man mit diesem Menschen gut auskommen kann“, erklärte der Schauspieler.