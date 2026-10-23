Musik Pitbull verrät: Bon Jovi will eine weitere Zusammenarbeit

Trilogy Tour 2024 Pitbull - Richard Thigpen/The Photo Access/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.10.2026, 18:00 Uhr

Pitbull arbeitete 2024 mit Bon Jovi an einer Neuinterpretation des Hits 'It's My Life' aus dem Jahr 1999. Der Frontmann der Rockband möchte nun unbedingt erneut mit ihm zusammenarbeiten.

Pitbull hat verraten, dass Jon Bon Jovi bereits nach einer weiteren gemeinsamen Aufnahme fragt.

Die beiden Musiker arbeiteten für eine Neuauflage des Bon-Jovi-Hits ‚It’s My Life‘ zusammen, die unter dem Titel ‚Now Or Never‘ im November 2024 erschien und einen bemerkenswerten Erfolg in den US-Charts feierte. Der 45-jährige Rapper war begeistert von der Zusammenarbeit mit dem Rockmusiker. Der Remix des 1999 veröffentlichten Songs schaffte es als erster Titel von Bon Jovi seit ‚Who Says You Can’t Go Home‘ vor fast zwei Jahrzehnten wieder in die Billboard-Pop-Airplay-Charts.

Bei einer Live-Ausgabe des Panels ‚Superstar Q+A: The Story Behind the Charts‘ mit Billboard-Chefin Leila Cobo erklärte Pitbull: „Wenn dir jemand ein solches Vertrauen entgegenbringt, wird daraus eine Verantwortung.“ Wann immer er Bon Jovi inzwischen treffe, frage dieser ihn: „Wann machen wir den nächsten Song?“ Auch auf seinem neuen Album ‚PITCOIN‘ hat sich Pitbull prominente Unterstützung geholt.

Gemeinsam mit den Glam-Rock-Legenden KISS verpasste er dem Klassiker ‚Rock and Roll All Nite‘ eine neue Interpretation für seinen Titel ‚Reach For The Stars‘. Pitbull bezeichnete es als Ehre, dass die Kultband einer Neuauflage eines der größten Songs aller Zeiten zugestimmt habe. Den Titel als Intro für eine Show zu verwenden, habe sich für ihn fast wie die Erfüllung des Gesetzes der Anziehung angefühlt: „Man schickt etwas ins Universum, und es kommt zurück.“

Pitbull hat bereits mit zahlreichen Künstlern zusammengearbeitet, darunter Enrique Iglesias und Lil Jon. Für ihn kennt Musik „keine Grenzen“. Anfang dieses Jahres kehrte zudem sein 2011 veröffentlichter Hit ‚On The Floor‘ mit Jennifer Lopez in die Billboard-Charts zurück, nachdem der Song in der Amazon-Prime-Video-Serie ‚Off Campus‘ zu hören gewesen war. Rückblickend zeigte sich Pitbull dankbar für die Zusammenarbeit mit Lopez. Er würdigte ihren Karriereweg vom Anfang bis zum großen Erfolg und betonte: „Jennifer, ich schätze dich sehr.“

Trotz seiner zahlreichen Hits betonte der Musiker, dass Chartplatzierungen für ihn nicht entscheidend seien. „Was für dich bestimmt ist, kann dir niemand nehmen. Was geschehen soll, wird geschehen“, erklärte er. Auch Lil Jon habe ihm einst eine Chance gegeben. „Ich bin jemand, dem nicht immer die besten Möglichkeiten geboten wurden – und wenn man eine Chance bekommt, lässt man sie sich nicht entgehen“, sagte Pitbull.