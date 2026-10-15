Stars Ben Affleck schwärmt von Ex-Frau Jennifer Lopez: ‚Eine Pionierin‘

Ben Affleck and Jennifer Lopez - LA Premiere Of Amazon MGM - This Is Me...Now: A Love Story - Gettty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.10.2026, 10:30 Uhr

Ben Affleck schwärmt von Ex-Frau Jennifer Lopez und nennt sie 'eine Pionierin'.

Ben Affleck hat seiner Ex-Frau Jennifer Lopez öffentlich Respekt gezollt.

Der Schauspieler und Regisseur bezeichnete die Sängerin und Schauspielerin als Pionierin, von der er viel gelernt habe. Besonders beeindruckt ihn, mit welchem Einsatz sie sich in der Unterhaltungsbranche behauptet hat – obwohl sie immer wieder mit Vorurteilen und doppelten Standards konfrontiert gewesen sei. Affleck und Lopez hatten 2022 geheiratet, trennten sich jedoch zwei Jahre später. Bereits rund 20 Jahre zuvor war ihre erste Verlobung gescheitert. An seiner Anerkennung für die beruflichen Leistungen der 56-Jährigen hat sich offenbar nichts geändert.

In dem Podcast ‚The Moment with Jorge and Paola Ramos‘ des iHeartPodcasts-Netzwerks My Cultura sprach der 54-Jährige ausführlich über seine frühere Partnerin. „Um zusammenzufassen, was ich durch die Bekanntschaft mit Jennifer und dadurch, dass ich sie beobachten durfte, gelernt habe, bräuchte ich ziemlich viele Worte“, sagte Affleck. Um Lopez wirklich zu verstehen, müsse man erkennen, dass sie eine Vorreiterin sei. Sie habe Dinge erreicht, die andere für unmöglich gehalten hätten, und sich ihren Platz in der Branche mit großer Willenskraft erkämpft. Als ihr Hindernisse in den Weg gelegt worden seien, habe sie zudem soziale Medien genutzt, um zu zeigen, dass es sehr wohl ein Publikum für sie und ihre Arbeit gebe.

Der ‚Good Will Hunting‘-Star ist überzeugt, dass Lopez in ihrer Karriere besonders hohe Hürden überwinden musste. Die Unterhaltungsindustrie sei ohnehin ein schwieriges Geschäft, für seine Ex-Frau sei es jedoch noch einmal deutlich härter gewesen. Ihre Leistungen verdienten deshalb besondere Anerkennung. Zudem werde Lopez nach wie vor mit Kritik konfrontiert, bei der seiner Ansicht nach unterschiedliche Maßstäbe eine Rolle spielten. „Ich habe enormen Respekt vor dem, was sie erreicht hat“, erklärte Affleck. Sie habe stets nach dem Prinzip gehandelt, an sich selbst zu glauben, auch wenn andere es nicht täten. Dabei sei sie durchaus Risiken eingegangen und habe eigenes Geld investiert. Damit habe sie genau jene unternehmerischen Entscheidungen getroffen, die häufig als Voraussetzungen für großen wirtschaftlichen Erfolg genannt würden. Lopez habe diese Strategie mit beeindruckenden Ergebnissen umgesetzt, betonte Affleck.

Besonders staune er über ihren Arbeitseinsatz. „Sie ist wahrscheinlich der fleißigste Mensch, den ich je kennengelernt habe“, sagte er. Obwohl er selbst viel arbeite, habe er in ihrer Nähe immer wieder gedacht: „Wow, verdammt, das ist wirklich bemerkenswert.“ Dass Lopez weiterhin beruflich erfolgreich sei, überrasche ihn daher überhaupt nicht. Sie sei außergewöhnlich und verdiene ihren Erfolg in jeder Hinsicht. „Ich habe viel gelernt, nicht nur von ihr, sondern auch von ihrer Familie und den Menschen, die ich durch sie kennengelernt habe“, sagte Affleck abschließend.