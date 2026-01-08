Stars Jennifer Garner spricht über die Scheidung von Ben Affleck

08.01.2026

Jennifer Garner hat über ihre schwierige Scheidung von Ben Affleck gesprochen.

Die ‚The Last Thing He Told Me‘ trennte sich 2015 nach zehnjähriger Ehe von dem 53-jährigen Schauspieler und Regisseur, mit dem sie die Kinder Violet (20), Seraphina (16) und Samuel (13) hat. Sie gab zu, dass sie mit den Gerüchten und Spekulationen über ihr Privatleben „nicht umgehen konnte“, weil sie mit dem Verlust einer „echten Partnerschaft“ zu kämpfen hatte.

Sie sagte gegenüber dem britischen Magazin ‚Marie Claire‘: „Es bringt mir nichts, Klatsch über mich selbst oder andere, geschweige denn über meine Kinder, aufzunehmen, also tue ich es nicht. Man muss klug entscheiden, womit man umgehen kann und womit nicht, und ich konnte mit dem, was da draußen war, nicht umgehen. Aber das, was da draußen war, war nicht das Schwierige. Das Schwierige war die Tatsache selbst. Das Schwierige war die tatsächliche Trennung einer Familie. Das Schwierige war, eine echte Partnerschaft und Freundschaft zu verlieren.“ Garner, ebenfalls 53, suchte nach dem Scheitern ihrer Ehe Trost bei ihren Freunden und ihrer Familie. Sie sagte: „Ich bemühe mich sehr, meine Lieben so oft wie möglich zu sehen, denn das ist es, was zählt. Darin liegt deine Widerstandsfähigkeit: in deinen Beziehungen und in den Menschen, die dich durchhalten lassen.“

Die Hauptdarstellerin aus ’30 über Nacht‘ ist dankbar, dass sie und Ben mit der Zeit eine Freundschaft aufgebaut haben und nun einvernehmlich gemeinsam ihre Kinder großziehen können. „So vieles in meinem Leben überrascht mich. Dass ich immer noch arbeite, dass ich noch lebe, dass meine Kinder gesund sind, dass meine Arbeitsbeziehungen – die eher familiären Freundschaften gleichen – immer noch dieselben sind wie vor 25 oder 30 Jahren, aber reichhaltiger, tiefer und stärker. Das alles ist ein Geschenk“, so Garner weiter.