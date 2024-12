Sie sind aber nur Freunde Jennifer Garner und Ben Affleck haben gemeinsam Weihnachten gefeiert

Ben Affleck mit seiner damaligen Ehefrau, Jennifer Garner, auf einer Veranstaltung im Jahr 2014. (wue/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 16:30 Uhr

Viel wurde im Jahr 2024 über die Trennung von Ben Affleck und Jennifer Lopez berichtet. Ein Insider erzählt jetzt, dass der Hollywoodstar Weihnachten mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner verbracht hat.

Das Ehe-Aus von Ben Affleck (52) und Jennifer Lopez (55) war 2024 in den Medien und unter Fans ein vieldiskutiertes Thema. Weihnachten haben der Hollywoodstar und die Sängerin aufgrund ihrer Trennung in diesem Jahr nicht zusammen verbracht. Er soll stattdessen an den Feiertagen bei seiner ersten Ex-Frau, Jennifer Garner (52), gewesen sein.

Ben Affleck und Jennifer Garner: Gemeinsames Fest für die Kinder

Affleck und die Schauspielerin waren zwischen 2005 und 2018 verheiratet, sie haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Violet (19) und Seraphina (15) sowie Sohn Samuel (12). Das Trio soll auch der Grund dafür sein, dass das ehemalige Paar Weihnachten miteinander verbracht hat, wie ein Insider dem US-Magazin "People" jetzt erzählt. "Es ist alles für die Kinder", meint die anonyme Quelle. "Jen wuchs damit auf, an den Feiertagen von ihrer Familie umgeben zu sein, und sie möchte das Gleiche für ihre Kinder."

Nachdem Jennifer Lopez im August 2024 die Scheidung von Affleck eingereicht hat, sollen er und Garner in den vergangenen Monaten angeblich wieder mehr Zeit miteinander verbracht haben. Das aber offenbar auf rein freundschaftlicher Basis – und vor allem auch für den gemeinsamen Nachwuchs. Eine andere Quelle hatte dem Magazin zuvor erklärt, dass Garner "nur will, dass ihre Kinder glücklich sind". Die Schauspielerin wolle sicherstellen, dass alle Zeit als Familie verbringen können, Affleck eingeschlossen. "Die Kinder genießen es, wenn sie alle Zeit miteinander verbringen", erzählte der Insider. "Jen ist dankbar, dass es Ben gut geht. Sie sind Freunde, aber das war es."

Affleck und Lopez hatten sich erstmals Anfang der 2000er beim Dreh zu dem Film "Liebe mit Risiko – Gigli" kennengelernt und waren zusammengekommen. 2004 trennten sie sich und lösten ihre Verlobung. 2021 stand das Liebescomeback der beiden an, bevor sie 2022 heirateten. Rund zwei Jahre später reichte Lopez dann die Scheidung ein.