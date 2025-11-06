Stars Jennifer Lawrence fühlte sich ’sehr sicher‘ mit Robert Pattinson

Jennifer Lawrence and Robert Pattinson - AVALON - New York - Nov - 2025 - Die My Love premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.11.2025, 09:00 Uhr

Jennifer Lawrence fühlte sich 'sehr sicher' mit Robert Pattinson.

Jennifer Lawrence wollte keinen Intimitätskoordinator am Set von ‚Die My Love‘, weil sie sich mit Robert Pattinson „sehr sicher“ fühlte.

Die Oscarpreisträgerin spielt an der Seite des 39-jährigen Schauspielers in der neuen Tragikomödie und erklärte, warum sie keine Notwendigkeit für einen Intimitätskoordinator sah. Die 35-jährige Schauspielerin sagte im Podcast ‚Las Culturistas‘: „Wir hatten keinen [Intimitätskoordinator] – oder vielleicht doch, aber irgendwie… Ich fühlte mich mit Rob wirklich sehr sicher. Er ist überhaupt nicht aufdringlich und sehr verliebt in [seine Partnerin] Suki Waterhouse. Wir haben meistens über unsere Kinder und Beziehungen gesprochen.“

Jennifer verriet weiter, dass sie – wenn sie auch nur leichte Zweifel an den Intentionen ihres Kollegen gehabt hätte – einen Intimitätskoordinator zu Hilfe gerufen hätte. „Viele männliche Schauspieler sind beleidigt, wenn du nicht mit ihnen schlafen willst – und dann fangen sie an, sich dafür zu rächen. Er war überhaupt nicht so“, so die Hollywoodikone weiter.

Unterdessen gab Jennifer zuvor zu, dass sie Selbstzweifel hatte, bevor sie ihr erstes Kind bekam. Die ‚Tribute von Panem‘-Darstellerin gestand, dass sie nicht wusste, was sie von der Mutterschaft erwarten sollte oder wie sie mit der Herausforderung, ein Kind großzuziehen, umgehen würde. Die Schauspielerin – Mutter von Cy (3) und Louie, der Anfang dieses Jahres geboren wurde – sagte dem ‚Vogue‘-Magazin: „Es ist so beängstigend, über Mutterschaft zu sprechen. Einfach, weil sie für jeden so anders ist.“