Stars Jennifer Lawrence lästert über ’nervige‘ Kourtney Kardashian

Jennifer Lawrence - Die My Love Premiere - November 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.11.2025, 12:35 Uhr

Die Schauspielerin ist kein Fan der ältesten Kardashian-Schwester - sie bevorzugt Khloé.

Jennifer Lawrence findet Kourtney Kardashian „nervig“.

Die US-Schauspielerin ist ein großer Fan von Reality-TV – besonders von ‚The Kardashians‘ und der ‚Real Housewives‘-Reihe. Mit Kourtney Kardashian wird sie allerdings nicht warm. Als Jennifer gemeinsam mit ihrem ‚Die My Love‘-Co-Star Robert Pattinson für ‚Vanity Fair‘ einen Lügendetektortest machte, fragte sie der ‚Twilight‘-Star: „Du sprichst oft über deine Liebe zu Reality-TV. Verfolgst du ‚The Kardashians‘ immer noch?“

Die 35-Jährige antwortete: „Nicht in dieser Staffel. Ich war auf TikTok, aber nein.“ Daraufhin hielt Robert ein Foto von Khloé Kardashian hoch und fragte: „Ist diese Frau deine Lieblings-Kardashian?“ Jennifer antwortete: „Ja!“ Dann fügte sie hinzu: „Kourtney ist nerviger denn je. Sie macht mich wahnsinnig.“

Jennifer verriet auch, wieso sie kein Fan der ältesten Kardashian-Schwester ist. „Weil bei ihr einfach alles eine Ankündigung sein muss. Es ist so, als würde sie sagen: ‚Ich werde jetzt keine Outfits mehr tragen.‘ Dann trag doch einfach, was du willst – du musst es nicht ankündigen“, ließ sie ihrem Ärger freien Lauf. „Oder: ‚Ich habe keinen Fernseher in meinem Zimmer.‘ Dann schau halt einfach kein TV. Hör auf, ständig alles zu verkünden. Einfach pssst!“

Die Oscar-Preisträgerin hatte zuvor enthüllt, dass sie sich beim Dreh des Horror-Mystery-Films ‚Mother!‘ (2017) mit ‚The Kardashians‘ über Wasser hielt. In der ‚Tonight Show‘ mit Jimmy Fallon erzählte sie: „Ich habe es schon einmal gesagt, aber ich war bei diesem Film an einem so tiefen Punkt und musste in so dunkle emotionale Bereiche eintauchen, dass ich irgendwann die Kardashians ‚hereinholen‘ musste. Nicht persönlich natürlich! Ich musste eine Szene drehen, und ich war noch nie zuvor so tief in etwas so Beängstigendes eingetaucht.“