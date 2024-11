In Kleid von Bottega Veneta Jennifer Lawrence setzt bei Governors Awards erneut Babybauch in Szene

Jennifer Lawrence zeigte bei den Governors Awards am 17. November in Los Angeles, wie stylisch Umstandsmode sein kann. (ae/spot)

SpotOn News | 18.11.2024, 10:16 Uhr

Bei den Governors Awards werden Menschen für ihr Lebenswerk in der Filmindustrie ausgezeichnet. Auch Jennifer Lawrence ließ sich den Abend nicht entgehen - obwohl sie inzwischen hochschwanger mit Baby Nummer zwei ist. Ihren Bauch setzte sie elegant in Szene.

Die schwangere Jennifer Lawrence (34) hat auf dem roten Teppich der Governors Awards in Los Angeles einmal mehr ihren wachsenden Babybauch gezeigt – und dafür Umstandsmode erneut modern interpretiert.

Enges Kleid betont ihre Kurven

Die "Tribute von Panem"-Schauspielerin kam in einem maßgeschneiderten Kleid von Bottega Veneta mit Rüschen und goldenen Details. Es stammt aus der Pre-Fall-Kollektion 2025 des Kreativdirektors Matthieu Blazy, wie etwa "Women's Wear Daily" berichtete. Die bodenlange, braune Robe war mit den typischen Tropfen der Marke an einer Schulter und an einer Seite verziert. Da das Kleid eng geschnitten war, betonte es den Babybauch. Als Accessoires trug Lawrence skulpturale Tropfenohrringe der Marke in Gold und eine passende Knoten-Clutch aus Intrecciato-Leder. Der Look wurde erneut von Stylist Jamie Mizrahi zusammengestellt, mit dem Lawrence schon häufiger zusammengearbeitet hat. Er stattet auch Stars wie Adele (36) und Riley Keough (35) aus.

Kinder sollen Privatsphäre haben

Jennifer Lawrence erwartet ihr zweites Kind mit ihrem Ehemann Cooke Maroney (40), den sie 2019 heiratete. Ihr Sohn Cy, benannt nach dem Künstler Cy Twombly, kam 2022 zur Welt. Im Oktober hatte die Schauspielerin die erneute Schwangerschaft bestätigt. Auf ausgiebige private Details müssen die Fans aber verzichten, denn das Ehepaar will seine Kinder aus dem Rampenlicht heraushalten. Seit sie Mutter geworden ist, legt Lawrence noch größeren Wert auf ihr Privatleben. "Jeder Instinkt in meinem Körper möchte ihre Privatsphäre für den Rest ihres Lebens schützen, so gut ich kann", erklärte sie 2022 der Zeitschrift "Vanity Fair".

Ihren Babybauch versteckt sie allerdings nicht. Erst am Donnerstag besuchte sie die "Bread & Roses"-Premiere im Hammer Museum in Los Angeles. Dort zeigte sie sich in einem eleganten schulterfreien Kleid mit verspielten Tüllelementen und einem herzförmigen Ausschnitt. Das lange blonde Haar war zum Seitenscheitel frisiert. Als Schmuck hatte Lawrence lediglich kleine, silberne Ohrringe gewählt.