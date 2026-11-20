Stars Jennifer Lawrence spricht offen über ihre ’neuen‘ Brustimplantate und verrät ihre besten Filmküsse

Jennifer Lawrence - AVALON - Los Angeles - Jan - 2026 - Golden Globes BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.11.2026, 10:00 Uhr

Schauspielerin Jennifer Lawrence verrät, dass sie nun "neue" Brustimplantate besitzt.

Jennifer Lawrence hat stolz über ihre „neuen“ Brustimplantate gesprochen.

Die Schauspielerin war gemeinsam mit ihrem ‚Die Tribute von Panem‘-Co-Star Josh Hutcherson zu Gast in der Sendung ‚Watch What Happens Live with Andy Cohen‘. Während der Rubrik ‚Hot Takes‘ sprach Moderator Andy Cohen sie auf eine kürzliche Aussage von Hailey Glassman an. Der ‚The Real Housewives of New York City‘-Star hatte behauptet, sich bei einer intimen Begegnung mit einer Frau mit großer Oberweite die Nase gebrochen zu haben.

Cohen wollte von Lawrence wissen, ob es für sie ein Rätsel sei, wie eine Brust eine solche Verletzung verursachen könne. Die 36-Jährige erklärte: „Ja, und ich habe Implantate. Sie sind neu.“ Auf die Frage, ob sie Körbchengröße B trage, entgegnete Lawrence: „Nein, ein volles C-Körbchen. Glaube ich zumindest? Sie haben dieselbe Größe wie vorher.“ Cohen kommentierte: „Sie sind wunderschön.“ Lawrence konterte scherzhaft, dass sie selbst schon „zwei Nasen gebrochen“ habe. Außerdem bedankte sich die Darstellerin bei Dr. Steven Teitelbaum aus Santa Monica für seine Arbeit an ihren Implantaten.

Im weiteren Verlauf der Sendung sollte Lawrence ihre Filmküsse mit verschiedenen Schauspielkollegen bewerten. Zur Auswahl standen Liam Hemsworth aus ‚Die Tribute von Panem – Mockingjay Teil 1‘, Bradley Cooper aus ‚Silver Linings‘ und ‚Serena‘, Chris Pratt aus ‚Passengers‘, Timothée Chalamet aus ‚Don’t Look Up‘ sowie Josh Hutcherson aus ‚Die Tribute von Panem – Catching Fire‘. Ihre Wahl fiel auf Hutcherson, gefolgt von Hemsworth, Cooper, Chalamet und Pratt. Bei der Reihenfolge schien sie sich allerdings nicht ganz sicher zu sein: „Ich weiß auch nicht. Oh Gott.“

Erst im vergangenen Monat hatte Lawrence verraten, dass sie sich einer Bruststraffung unterzogen hat. Im Gespräch mit ‚The Cut‘ erklärte sie, welche Schönheitsziele sie verfolge: „Ich möchte eine sexy Mama sein.“ Zusammen mit ihrem Ehemann Cooke Maroney hat die Oscar-Preisträgerin zwei Söhne. „Wenn ich mein Kind morgens absetze, möchte ich wie eine Frau aussehen, die ihr Leben im Griff hat – selbst wenn ich gerade erst aufgestanden bin und eigentlich überhaupt nichts im Griff habe“, ergänzte sie.